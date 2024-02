Uskoro završava glasovanje u izboru za najpopularnije hrvatske iseljenike

Sa sutrašnjim danom završava glasovanje u ovogodišnjem izboru najpopularnijih hrvatskih iseljenika za nagradu Večernjakova domovnica 2024. Od ukupno sedamdeset devet nominiranih u najuži izbor ušlo je njih dvadeset jedno. Kako što smo već ranije pisali, dodjeljuju se nagrade najpopularnijim sportašima pojedincima, sportskim momčadima, glazbenicima, glumcima, te u kategoriji showbizz, kao i za osobu godine..

Tko će ponijeti ovogodišnje nagrade odredit će postotak glasova dobivenih u sva tri kruga izbora s portala Večernjeg lista i Fenix magazina te postotak glasova novinara stručnog žirija. Pri izjednačenom broju glasova, kao što se čini da će biti ove godine u kategoriji „Glazba“ gdje su klape Poverello i Troplet cijelo vrijeme bili izjednačeni, moguća je podjela nagrade, no pričekat ćemo konačne rezultate glasovanja.

Sve kandidate koji su ušli u finalni izbor za nagradu Večernjakova domovnica, a koji se do sada nisu prijavili za dolazak na finalnu večer, podsjećamo da to trebaju napraviti najkasnije do ponedjeljka prijavom na mail adresu revelin.media@gmail.com s koje će finalistima biti poslane pozivnice sa QR kodom. Ovih dana objavit ćemo i više informacija o glazbenog programu kojeg će voditi već dopro uhodani voditeljski par Dora Puđa i Frano Ridjan.

I ove je godine najavljen dolazak velikog broja uzvanika. Neka imena ćemo objaviti u idućim danima kad budemo znali više pojedinosti. Napomenimo tek kako će među uzvanicima biti i mnogi predstavnici hrvatskih udruga, klubova i zajednica, kao i ugledni gosti iz domovine i svijeta. Među njima će kao i uvijek dosad biti predstavnici hrvatskih braniteljskih udruga, predstavnici Crkve u Hrvata, sportaši, glazbenici, glumci…

Podsjetimo, finalna večer proglašenja pobjednika održat će se u subotu, 2. ožujka s početkom u 20 sati u Kongresnoj dvorani Kurhaus u Bad Homburgu, gradu prijatelju grada Dubrovnika.

I ovogodišnji izbor se održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova te uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH i Hrvatske matice iseljenika. Partner ovogodišnjeg Izbora je Osječko-baranjska županija.

