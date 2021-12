UŽIVO Plenković: Očekujemo da se do kraja našeg mandata dovrši autocesta od Lekenika do Siska

Vlada će na današnjoj sjednici usvojiti Program društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom, vrijedan 15 milijardi kuna.

Na sjednici će biti iznesena i Informacija o pravnim mehanizmima utvrđenja ništetnosti Prve izmjene i dopune Ugovora o međusobnim odnosima dioničara koji se odnosi na INA-Industrija nafte d.d. i Ugovora o plinskom poslovanju, od 30. siječnja 2009.

Na dnevnom je redu i prijedlog zakona o strateškim robnim zalihama, a bit će iznesene i informacije o aktualnom stanju vezanom uz potres te uz koronavirus.

Obnova Banovine

- Jučer smo bili u Petrinji i Sisku, dio naših dužnosnika i u Glini. Budući da smo obilježili tužnu obljetnicu potresa u kojem je živote izgubilo 8 naših građana, oštećeno je 40 tisuća kuća i materijalna šteta iznosi 40 milijardi kuna. To su zaista velike štete. Tisuće građana je ostalo u tom trenutku bez krova nad glavom - kazao je Plenković u početku te zahvalio svima koji su se tada odazvali i pružili pomoć pogođenim stanovnicima.

Ponovio je da je bilo više od 5000 potresa nakon ta dva razorna potresa te da su oni uzrokovali dodatne štete.

- Vlada je stala iza Banovine i učinili sve što je u našoj moći da se olakša život naših ljudi. Od više od 169 tisuća stanovnika Banovine još oko 5000 stanovnika je smješteno u mobilnim kućicama - kazao je predsjednik Vlade pa, između ostalog, naveo i da je 315 milijuna kuna investirano za očuvanje radnih mjesta na Banovini.

Osim saniranja štete od potresa, dodao je, Vlada je pripremila program mjera za cjelovitu gospodarsku, demografsku i društvenu revitalizaciju.

Kao jedan od ključnih projekata istaknuo je dovršetak autoceste od Lekenika do Siska.

- Natječaj je raspisan, očekujemo da se riješi žalbeni postupak i da se do kraja mandata naše Vlade izgradi ta autocesta - najavio je.

Pandemija

Osvrnuo se i na rast broja zaraženih.

- To je signal da bi mogli u Hrvatskoj gledati scenarij kakav gledamo u nekim drugim zemljama, a to je da dođe do eksplozije omikron varijante. U ovim okolnostima moramo biti spremni za funkcionalnost zdravstvenog sustava i izdržljivost kapaciteta. Omikron je puno zarazniji i s te strane je važno da nastavimo cijepljenje. Cijepite se i držite se epidemioloških mjera - dvije su najvažnije poruke - poručio je.

Usvajanje odluke o INA-i

Otkrio je da su s resornim ministarstvom dogovorili pokretanje revizije protiv arbitražne odluke UNCITRAL-a pred Švicarskim saveznim sudom.

- Pokrećemo postupak protiv Prve izmjene i dopune Ugovora o međusobnim odnosima dioničara koji se odnosi na INA-u i Ugovora o plinskom poslovanju, od 30. siječnja 2009. Smatramo da zbog novih presuđenih okolnosti na Vrhovnom sudu takvi ugovori ne mogu opstati i to je zadaća Vlade i države da poduzme ove mjere. Ovu odluku temeljimo na pravnim mišljenjima. Smatramo da je u promijenjenim okolnostima oportuno i zastati s procesom mogućeg otkupa udjela koji MOL drži u INA-i - kazao je Plenković.

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak u izlaganju Prijedloga odluke o revitalizaciji Banovine kazala je da će realizacija programa krenuti odmah.

- Novom kartom regionalnih potpora omogućena su značajna uvećanja u intenzitetima sufinanciranja regionalnih državnih potpora na cijelom području RH, pa tako i na sisačko-moslavačkom području. Međutim, nakon primjene dodatnog uvećanja stope sufinanciranja na osnovu prihvatljivosti ove županije za Fond za pravednu tranziciju, velika poduzeća će moći primiti regionalnu potporu u iznosu 60 posto, srednja i velika 70 posto, a mala 75 posto, čime će imati najveće intenzitete potpora kako u RH tako i u Europskoj uniji - kazala je Tramišak iznoseći prijedlog koji je Vlada danas i usvojila.