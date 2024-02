Jandroković objavio kamo se seli Sabor i otkrio detalje. Odgovorio je i hoće li zastupnici češće dolaziti

Hrvatski sabor preselit će se u Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman na zagrebačkom Črnomercu, objavio je danas Gordan Jandroković na konferenciji sazvanoj poslije podneva, nakon što je najavljena obnova zgrade na Markovu trgu. Preseljenje će ovisiti o dinamici izbornog ciklusa, naglasio je Jandroković, dodajući kako intenzivno rade na pripremi za obnovu.

– Dobili smo dvije ponude, o tome ste bili informirani, ali bilo je zaključeno da ni financijski ni funkcionalno te ponude ne odgovaraju Saboru i nisu kvalitetne što se tiče zahtjeva – objavio je Jandroković. Neće svi djelatnici moći biti u tim prostorima, objavio je, no sve što je vezano uz plenarnu sjednicu održavat će se tamo.

– Službe poput kadrovske, računovodstva i sl. ostat će u zgradi u Demetrovoj ulici. Očekujem da će sve biti pripremljeno i da će zastupnici od prvog dana moći ići u prostor zgrada Vojnog učilišta. To je moderna zgrada, imamo uvjete, postoji prostor za parkiranje, tamo je i Pleter. Jako je to veliki kompleks... – objavio je. Procjenjuje se da će obnova zgrade na Markovu trgu trajati dvije do tri godine, objavio je. Na pitanje novinara hoće li vojno okruženje pridonijeti i češćem dolasku zastupnika na sjednice, Jandroković kaže kako to može samo “stranačka stega”.

Jandroković o Turudiću

Jandroković se osvrnuo i na temu izbora glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, smatrajući kako je sve odrađeno po zakonu.

– Postoji jasna procedura, ne može netko reći da će ga provjeravati jer mu je sumnjiv. To je ograničavanje ljudskih prava. Ne može netko po vlastitoj procjeni reći da negdje treba ili ne treba sigurnosna provjera. Nismo radili provjeru ni za predsjednika Vrhovnog suda. Svi su zahtjevi ispoštovani, Sabor je donio odluku o tome da Turudić bude državni odvjetnik. I danas je samo tri zastupnika glasovalo da je procedura provedena mimo zakona – objasnio je, pa se osvrnuo slučaj kada je Zoran Milanović mimo procedure predložio Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda.

– Očito se tu vodi politička bitka. Ovo doživljavam kao uobičajenu političku aktivnost s obzirom na to da smo ušli u izbornu godinu – dodao je.

Inače, Sabor je u studenome prošle godine oglasio da na području Zagreba želi zakupiti poslovni prostor od najmanje 7000 metara četvornih na tri godine, uz mogućnost produženja. Prostor treba imati dvoranu za održavanje plenarne sjednice, minimalno šest dvorana za sjednica odbora, prostore za urede, ugostiteljske usluge, sanitarne čvorove, parking za službena vozila, vanjski perimetar oko zgrade i sl.