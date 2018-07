U špilji sve manje kisika za dječake! Ronioci večeras kreću u pokušaj izvlačenja?

Konferencija za medije trebala bi biti održana ispred Tham Luang špilje, gdje se očekuje izjava Anuponga Paojinda, ministra unutarnjih poslova Tajlanda.

Iako najavljena u 15 sati i 15 minuta, presica je odgođena za sat vremena, no još uvijek nije održana iako je ministar u međuvremenu stigao.

Iako su dužnosnici mislili da bi nestale mogli držati u špilji još mjesecima, dok ne padne razina vode, otkriveno je da su razine kisika pale na potencijalno opasnu razinu, piše CNN. Razina kisika je pala na 15 posto, za što je jedan medicinar rekao da predstavlja ozbiljan rizik od hipoksije. Šef marinaca Aphakorn Yoo-kongkaew rekao je da je preopasno ostaviti dječake dolje unatoč rizicima koje predstavlja izvlačenje u ovom trenutku.

- Ne možemo više čekati da svi uvjeti budu spremni - rekao je.

Guardian pak prenosi kako belgijski mediji javljaju nepotvrđenu informaciju da će misija spašavanja početi već večeras te da će ronioci pratiti po dva dječaka do izlaza.

