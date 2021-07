Ursula von der Leyen dolazi u Zagreb: Donosi odobren Plan oporavka i otpornosti

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak dolazi u Zagreb i Hrvatskoj donosi odobren Plan oporavka i otpornosti.

Podsjetimo, plan s kojim je hrvatska Vlada išla prema komisiji težak je 48,7 milijardi kuna, što je za oko 1,2 milijarde kuna više od dodijeljenih 47,5 milijardi kuna.

– Svjesno smo i namjerno išli s iznosom koji je iznad dodijeljene alokacije. Nakon usuglašavanja i usklađivanja troškova ukupan iznos plana smanjio se za 500 milijuna kuna, no to je i dalje 700 milijuna kuna više od dodijeljene nam alokacije. Kod nekih troškova došlo je do korekcije procjene, neki su dobili nove ponude i troškovnike, negdje je došlo do usklađivanja vezanih uz PDV – kazao je u lipnju premijerov savjetnik i koordinator izrade Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Zvonimir Savić.

Kada ga je prije gotovo dva mjeseca nosio u Bruxelles, premijer Plenković kazao je da je riječ o dokumentu koji će nam omogućiti da u idućih pet godina iskoristimo više od 47 milijardi kuna za strukturne reforme i ulaganja koja će pridonijeti našem gospodarskom oporavku i učiniti nas otpornijim na buduće krize.

Komisija inače provjerava sve dostavljene procjene i troškovnike, bilo je slučajeva da nekim zemljama nisu prihvaćene cijele investicije, a ne samo pojedine stavke uz projekte.

