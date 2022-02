Ured predsjednika uštedio na hrani i čišćenju, više potrošili za plin i putovanja

Uposlio soboslikare, nabavio inventar za kuhinju, jedan motorni puhač i mobitele, knjige dao Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a lanjsku je godinu završio i "bogatiji" za tri službena automobila, koja su mu stigla iz Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade. Ne on direktno, naravno, o predsjedniku Zoranu Milanoviću ovdje govorimo kao glavnom predstavniku Ureda predsjednika, koji je na jedno mjesto sabrao sve proračunske aktivnosti iz 2021., uključujući i bilancu, s kojom ćemo i krenuti.

Računala, namještaj...

Vrijednost uredske opreme i namještaja na Pantovčaku trenutačno je otprilike 10,6 milijuna kuna, oko 400 tisuća više nego je bila 2020. jer u prošloj godini, kako su objasnili iz Ureda predsjednika u izvještaju, nabavljena su računala, UPS baterije za kompjutore, monitori, HP storage, uredski namještaj "te ostala uredska oprema". Aparatura se kupovala i komunikacijska; digitalni telefoni, mobilni aparati, razdjelnici signala, ali i bežićni mikrofoni. I stavka "oprema za održavanje i zaštitu" vrijednija je 40-ak tisuća kuna jer za Ured predsjednika nabavljeni su, mađu ostalim, klima uređaji te motorni čistač.

Tri vozila, koja smo spomenuli na početku, zajedno koštaju oko 36 tisuća eura, a stigla su na Pantovčak jer je "Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, sukladno Sporazumu o prijenosu prava vlasništva osobnih automobila od 15. siječnja 2021. godine, prenio bez naknade pravo vlasništva nad vozilima koja su uknjižena u poslovne knjige Ureda predsjednika". Za otprilike 47 tisuća kuna od lani siromašniji je, pak, knjižni fond Zorana Milanovića jer je određena građa "ustupljena Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici", dok su, stoji u izvješću, u poslovne knjige evidentirana djela dobivena kao donacije. S bilance preselit ćemo se sad na primitke, rashode i izdatke u 2021., s tim da ćemo se koncentrirati samo na iznose koji odudaraju od onih prethodne godine. Službena putovanja svakako su jedan od tih jer na odlaske u tuzemstvo i inozemstvo 2020. potrošeno je 253.390 kuna, dok je lani ceh bio 710.474 kune.

- Do odstupanja je došlo zbog službenih putovanja u Rim i New York - podsjećaju u Uredu predsjednika kako je Milanović u rujnu bio na godišnjem zasjedanju Opće skupštine UN-a te na 16. sastanku predsjednika država članica Europske unije "Skupine Arraiolos". U Americi bio je predsjednik, podsjetimo, pet dana, a rimski je posjet bio jednodnevan. Osamdesetak tisuća kuna više potrošilo se i na reprezentaciju, u odnosu na prethodnu godinu, a riječ je o "vanjskog reprezentaciji" - navodi se u izvješću - "uslijed službenih putovanja u inozemstvo". Koštala je Ured predsjednika i edukacija zaposlenika o javnoj nabavi i MS Access bazi podataka, ali nije se samo trošilo, ima tu i nešto štednje. Šezdesetak tisuća kuna ušparalo se na uredskim potrepštinama i tonerima, pedesetak tisuća na materijalima za čišćenje i onima za higijenske potrebe te njegu, dok je oko 90 tisuća kuna manje, u odnosu na 2020., otišlo i na materijale za održavanje zgrade te opreme.

Više na goste i savjetnike

Nabavljalo se i manje namirnica za internu službu ugostiteljstva, čime se uštedjelo pedesetak tisuća kuna, u odnosu na 2020. Plin i gorivo, s druge strane, koštali su lani Ured predsjednika gotovo pola milijuna kuna više no godinu ranije, a do odstupanja od šezdesetak tisuća kuna došlo je i zbog "nabave inventara za kuhinju te zastava". U trošak od desetak tisuća kuna bacila su predsjednika i tri već spomenuta "prenesena" službena automobila jer za njih je trebalo platiti osiguranje, a izvodili su se na Pantovčaku i "soboslikarski, građevinski te dekoraterski radovi". Bilo je i posjeta Milanoviću, pa je pedesetak tisuća kuna više no lani otišlo na "VIP salon te hotelski smještaj stranih delegacija", dok je u 2021. godini gotovo 78 tisuća kuna više nego 2020. potrošeno i "zbog povećanja mjesečne naknade te broja posebnih savjetnika Predsjednika RH".

Nabavila se i "veća količina mobilnih uređaja", kao i računalna te foto oprema, uredski namještaj, a bilo je tu i kupovine bojlera, pa i i motornog puhača. Onaj stroj koji otpuhuje lišće je to, a radi li se o onom istom koji je u bilanci naveden kao "motorni čistač", nismo sigurni. Svakako, oba su tu da bi prilaz Predsjedničkim dvorima izgledao što šarmantnije.