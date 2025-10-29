Uragan Melissa razara Karibe: Hrvatska lovkinja na oluje otkrila može li se takva neman stvoriti i nad Jadranom

Uragan Melissa , jedna od najrazornijih tropskih oluja ikad zabilježenih na Karibima, rano u srijedu pogodio je Kubu nakon što je prethodno poharala Jamajku, zbog čega su vlasti proglasile izvanredno stanje. Melissa je u trenutku udara na jugoistočnu obalu, kod grada Chivirica, puhala vjetrovima brzine do 195 km/h, a kubanske su vlasti evakuirale više od 735 tisuća ljudi. Prema riječima Maje Kraljik, hrvatske lovkinje na oluje, uragan je rezultat niza specifičnih meteoroloških uvjeta. "Za početak, često postoji prethodna poremećena zračna masa – npr. tropska valuša ("tropical wave") ili zona niskog tlaka zraka koja potiče formiranje grmljavinskih oblaka. Ključno je da more bude dovoljno toplo, temperatura površine mora mora biti najmanje 26,5 °C (oko 50 m dubine) da potakne razvoj. Topla i vlažna zračna masa nad morem uzrokuje naglo podizanje zračnih masa, vlažni zrak se diže, hladi, dolazi do kondenzacije, oslobađa se latentna toplina, što pojačava uzlazne struje i dalje produbljuje sustav. Treći važan uvjet je nisko vertikalno smicanje vjetra (engl. vertical wind shear), ako su razlike vjetra s visinom velike, nastali sustav se "rasteže", njeguje se slabljenje i ne može se dobro organizirati. Onda se formira zatvorena cirkulacija na donjim razinama, rastuće oluje usredotočene oko centra, često razvija "oko" (eye) kod jačih sustava", pojasnila je Kraljik za 24 sata.

Melissa je tijekom vikenda dodatno ojačala zahvaljujući fenomenu rapid intensification, odnosno brzom jačanju. "Sustav se 'hrani' energijom iz mora, topla površina mora plus vlažan zrak čine gorivo. Dakle, kombinacija: toplo more + vlažan zrak + povoljne atmosferske prilike → uragan ili jak tropski ciklon. Melissa je ojačala zbog fenomena rapid intensification (brzo/rapidno jačanje) i kod Melisse se dogodilo upravo to, sustav je dobio ogromnu snagu u kratkom vremenu". U jednom je trenutku Melissa dosegnula kategoriju 5, najvišu na Saffir–Simpsonovoj skali, s udarima vjetra i do 403 km/h te središnjim tlakom od 892 milibara. Takvi uragani donose ekstremno jake vjetrove, obilne padaline i razorne olujne valove. "U Melissa slučaju predviđene padaline od 200-400 mm, lokalno i do 1000 mm", kaže Kraljik. Strani su mediji već nazvali Melissu "gorom od Katrine" koja je uništila New Orleans 2005. godine, a Kraljik se slaže s tom procjenom.

"Melissa je jedan od najjačih uragana ikada koji je pogodio to područje (u ovom slučaju Jamaica). To je zbog vrlo snažnog vjetra i niskog tlaka. Uragan se jako sporo kreće što logično znači da će dulje trajati i izazvati veću štetu. Melissa donosi ogromne količine padalina, a to dodatno pojačava rizik od poplava i klizišta. Melissa je jednostavno velika i zahvaća ogromno područje. U prilog joj idu i uvjeti u kojima djeluje, topla voda Kariba, slabo smicanje, vrijeme kada se sustav razvija – doprinose brzom i snažnom intenzitetu. Melissa ima veće razmjere za taj dio regije (Jamaica/Karibi) nego što je Katrina bila za New Orleans i okolno područje. No po dosadašnjim praćenjima, intenzitetu sustava i svime onime što donosi, Melissa je svakako jači sustav od Katrine", rekla je.

Na pitanje zašto se uragani uvijek javljaju na istim mjestima, Kraljik pojašnjava da postoje tzv. "vruće točke" – regije s vrlo toplim morem i povoljnim atmosferskim uvjetima, poput Kariba, Meksičkog zaljeva i zapadnog Atlantika. "Dulje trajanje izloženosti znači više padalina, više kumulativnog učinka na tlo i infrastrukturu", istaknula je. "Kad uragan stupi na kopno ili u hladnije vode, postupno slabi – to je prirodni kraj "života" tropskog ciklona", objašnjava Kraljik. Na pitanje može li se takav uragan dogoditi nad Jadranskim morem, odgovara: "U klasičnom smislu, uragan kategorije 5 kakav je Melissa u Karibima – izuzetno je malo vjerojatan u Hrvatskoj jer uvjeti nisu favorizirani kao u tropskim zonama. Međutim, postoji fenomen na Mediteranu zvan "medicane" (engl. Mediterranean hurricane) ili mediteranski tropski ciklon, koji može imati karakteristike tropskog ciklona, ali je obično manji, manje intenzivan, rjeđi. Za našu regiju (Hrvatska, Jadran) – uvjeti poput tople površine mora, smicanja vjetra, geometrije mora, blizine kopna, reljefa, uglavnom ne dopuštaju formiranje dugotrajnog uragana snage kategorije 5. Znači ukratko, u Hrvatskoj je moguć ekstreman ciklon/oluja, ali ne klasični uragan kategorije 5 kakav se događa u Karibima", pojasnila je Kraljik.