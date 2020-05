Upute su nejasne: 'Roditelji ne znaju što treba napraviti, a djeca su pod stresom'

Glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan izjavila je kako je jasno iz reakcije roditelja i struke da su upute o povratku u škole učenika od prvog do četvrtog razreda nejasne te da je prema njima teško organizirati nastavu, a djeci je to dodatni stres.

"Ministrica cijelo vrijeme govori da je sve jasno, ali jasno je iz reakcija roditelja i struke da zapravo ništa nije jasno. Pogotovo onim roditeljima koji su, pročitavši upute, odveli djecu rodbini ili napravili neke planove, da bi zatim bilo objašnjeno da djeca ne trebaju dolaziti ako imaju objektivno subjektivne razloge za nedolazak u školu", rekla je Tuškan u razgovoru za Hinu.

Sada nas, dodala je, pitaju roditelji što to znači. Je li subjektivan razlog strah u Zagrebu od potresa, ili što živite sa starijima.

"Neki roditelji koji žive u kućama i stanovima sa zelenom naljepnicom javljaju nam kako nisu sigurni, pa imaju problema slati djecu u školu sa zelenim ili žutim naljepnicama", upozorila je Tuškan.

Ističe da je problem ako dođe samo jedno dijete u razred, a više ne vrijede upute za rad na daljinu.

Tuškan navodi kako je i problem kod visokorizičnih zaposlenika škola, koji su u petak saznali da trebaju uzeti bolovanje, no Ministarstvo te upute nije dodatno preciziralo. "To ponašanje doista nije u redu", kaže.

Kazala je također da treba pripremiti scenarije za jesen, jer u ovim epidemiološkim uvjetima, koji su predstavljeni kao povoljni, mnoge škole nemaju kapacitete za povratak svih učenika. Na taj će se način, kaže Tuškan, roditeljima omogućiti da znaju što očekivati na jesen.

"Počelo je s time da roditelji mogu birati, pa da ne mogu, i onda nakon toga učitelji po nalogu ravnatelja, koji po nalogu ministrice, moraju ispitivati roditelje zašto djeca neće doći u školu, i ulaziti u privatne stvari", upozorila je Tuškan.

Na upit je li djeci koja pohađaju prvi do četvrti razred stresno dolaziti u školu te čekati u redu dva metra udaljeni od svojih kolega, gdje im pri ulasku u školu mjere temepraturu i dezinficiraju ruke, Tuškan kaže kako to nije primjer svugdje.

"U mnogim školama se zaposlenicima mjeri temeperatura, a roditelji djeci trebaju izmjeriti kod kuće, i u bilježnicu koje dijete nosi u školu upisati kolika je bila temepratura. Naravno da to utječe na djecu i njihov dosadašnji način rada", naglasila je Tuškan.

Istaknula je i problem digitalizacije i laptopa koji loše utječu na motoriku ruku i zdravstveno stanje djece koja uče od kuće.

"To je dodatni stres, u tome bi im najbolje mogli pomoći stručni suradnici, kojih u školama nema dovoljno. Kada smo ukazali na to, ministrica je rekla da ih ima, samo da su neravnomjerno raspoređeni. To stvarno ne odgovara na pitanje ima li svaka ustanova osobu koja može pomoći učiteljima i djeci", smatra Tuškan.