PREVARA

Uplatio 39 tisuća eura za traktor, koji mu nikad nije isporučen

Oznake na službenim vozilima policije
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
01.12.2025.
u 11:42

Policija traga za počiniteljem protiv kojeg nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznenu prijavu za kazneno djelo Prijevara

U petak, 28. studenog, 46-godišnjak je policijskim službenicima Postaje granične policije Županja prijavio da je prevaren prilikom kupnje traktora. Naime, 46-godišnjak je s nepoznatom osobom iz Francuske dogovorio kupoprodaju traktora te uplatio dogovoreni iznos od 39.000 eura, no traktor mu nije isporučen, a prodavatelj je prekinuo komunikaciju. Policija traga za počiniteljem protiv kojeg nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznenu prijavu za kazneno djelo Prijevara.

Ključne riječi
policija prevara

