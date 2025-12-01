Uplatio 39 tisuća eura za traktor, koji mu nikad nije isporučen

U petak, 28. studenog, 46-godišnjak je policijskim službenicima Postaje granične policije Županja prijavio da je prevaren prilikom kupnje traktora. Naime, 46-godišnjak je s nepoznatom osobom iz Francuske dogovorio kupoprodaju traktora te uplatio dogovoreni iznos od 39.000 eura, no traktor mu nije isporučen, a prodavatelj je prekinuo komunikaciju. Policija traga za počiniteljem protiv kojeg nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznenu prijavu za kazneno djelo Prijevara.
