Umirovljenici, pažnja! Niste još primili uskrsnicu? Ovo je rok do kada je možete podići u Hrvatskoj pošti

Novčana naknada umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec ožujak 2024. i uskrsnica u iznosu od 50 eura isplaćivat će se putem tekućih računa i putem Hrvatske pošte. Dijelu korisnika koji imaju otvorene tekuće račune, novčana naknada je isplaćena u petak, 15. 3. 2024., dok je ostalima bila isplaćena u ponedjeljak, 18. 3. 2024. godine, piše Poslovni.hr.

Korisnicima koji novčanu naknadu primaju putem Hrvatske pošte isplaćuje se od ponedjeljka 18. 3. 2024. godine. Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima deset dana od početka isplate. Nakon tog roka nema retrogradne isplate.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba pravo na novčanu naknadu ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske koji prije podnošenja zahtjeva na priznavanje prava na novčanu naknadu umirovljenicima prebivaju na području Grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 238,90 eura mjesečno, piše Poslovni.hr.

Podsjetimo, više od stotinu gradova i općina isplatilo je ili će to tek učiniti uskrsnice umirovljenicima. Dobra je vijest da iznosi uskrsnica, ali i cenzusi za ostvarivanje prava na ovu novčanu pomoć rastu, pa su tako neki umirovljenici dobili i 150 eura, dok je uvjet ponegdje da mirovina ne prelazi 1000 eura, piše mirovina.hr.

Grad Bakar daje 100 eura umirovljenicima koji primaju mirovinu do 200 eura i osobama starijim od 65 godina koje ne ostvaruju mirovinu. Uskrsnica od 60 eura bit će isplaćena umirovljenicima koji primaju mirovinu od 200,01 do 450 eura, a u iznosu od 50 eura umirovljenicima s mirovinom od 450,01 do 600 eura.

Uskrsnice od 50 do 150 eura, ovisno o iznosu mirovine, isplatit će Biograd na moru. Žene s navršenih 60 godina i muškarci s navršenih 65 godina koji nisu ostvarili pravo na mirovinu te nisu u radnom odnosu i ne obavljaju samostalnu djelatnost, dobit će uskrsnice od 100 eura. Nezaposlenim osobama koje su najmanje šest mjeseci u evidenciji, isplaćivat će se uskrsnice u iznosu od 135 eura. Djeci s posebnim potrebama isplatit će se iznos od 400 eura.

Bjelovar daje uskrsnicu od 100 eura uvjet da mirovina ne prelazi 70 eura. Po 50 eura dobit će oni s mirovinom od 70 do 200 eura, a po 30 eura umirovljenici s mirovinom od 200 do 340 eura.

U Daruvaru umirovljenici koji primaju mirovinu do 400 eura imaju pravo na uskrsnicu od 20 eura. U Donjem Miholjcu umirovljenici i korisnici nacionalne naknade za starije osobe dobit će od 50 do 80 eura uskrsnice. Po 80 eura ide korisnicima nacionalne naknade i umirovljenicima s mirovinom do 150 eura. Iznos od 60 eura dobit će umirovljenici s mirovinom od 150,01 eura do 250 eura, a po 50 eura uskrsnice namijenjeno je umirovljenicima s mirovinom od 250,01 eura do 300 eura.

Grad Karlovac isplatit će uskrsnice korisnicima Socijalnog programa, među kojima su u najvećem broju umirovljenici. Uskrsnice će iznositi od 80 do 120 eura po kućanstvu, ovisno o broju članova kućanstva. Koprivnički umirovljenici koji primaju mirovine manje od 400 eura svoj će uskršnji budžet podebljati za dodatnih 50 eura.

Poklon paket u vrijednosti od oko 13 eura svim svojim umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći podijelit će Grad Obrovac. Na području grada ih je oko 850 te se ne trebaju posebno prijavljivati kako bi ostvarili ovo pravo.

U Općini Štrigova uskrsnice u obliku bonova iznose iznose 100 i 150 eura. Oni koji imaju mirovinu do 250 eura ili su stariji od 60 godina i nemaju primanja, dobit će bon od 150 eura. Oni s većom mirovinom do 450 eura dobit će po 100 eura bona.

Grad Zagreb povećao je iznos uskrsnice s dosadašnjih 26,54 eura na 50 eura, koju će primiti ukupno 23.328 korisnika u sustavu mjesečnih pomoći iz gradskog proračuna. Isti iznos bit će isplaćen korisnicima i za Božić. U Zadru će pak ukrsnicu od 53 eura dobiti umirovljenici čija mirovina ne prelazi 200 eura, a u evidenciji su Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Umirovljenici u Velikoj Gorici s mirovinom koja ne prelazi 380 eura dobit će jednu od najvećih uskrsnica u Hrvatskoj, čak 110 eura. Najveći iznos od 110 eura dobit će oni čija mirovina ne prelazi 200 eura. Uskrsnicu od 55 eura mogu očekivati umirovljenici s mirovinom od 200,01 do 300 eura, dok će 40 eura dobiti oni s mirovinom od 300,01 do 380 eura. Korisnici nacionalne naknade od 150 eura dobit će puni iznos uskrsnice od 110 eura.

Cijeli popis općina i gradova koje dijele uskrsnice pročitajte ovdje.