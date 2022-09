Ukrajinska zastupnica: 'Jadan je, više nema moć pozivati ​​na punu mobilizaciju'

Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je danas u obraćanju naciji djelomičnu vojnu mobilizaciju. Istaknuo je da zapadne zemlje pokušavaju "blokirati" bilo kakvu neovisnost i razvoj te kako je Zapad od ukrajinskog naroda napravio "topovsko meso" još 2014. godine, kada je pripojen poluotok Krim. Rekao je i da glavni cilj, oslobađanja ljudi u regiji Donbas, i dalje ostaje nepromijenjen. Ubrzo nakon završetka njegova govora, uslijedile su reakcije.

Ukrajinska zastupnica Inna Sovsun na Twitteru je istaknula kako je Putin, zbog uvođenja djelomične mobilizacije, "jadan" i "zarobljen".

- On više nema moć pozivati ​​na punu mobilizaciju - istaknula je Sovsun.

So, #putin has called for a partial mobilisation. Well, he’s just pathetic. He’s trapped. He does not have the power to call for full mobilisation any more. — Inna Sovsun (@InnaSovsun) September 21, 2022

Bjeloruski političar Franak Viačorka ustvrdio je da Putinu nedostaje ljudstva da ostvari svoje ambicije.

- Deseci tisuća mogu biti unovačeni. To je također priznanje da takozvana "specijalna operacija" nije uspjela. Dat ćemo sve od sebe da ga spriječimo da u ovaj krvavi masakr uvuče Bjeloruse - navodi.

After all, Putin announced military mobilization. Tens of thousands may be drafted. Lack manpower to realize his ambitions. It is also an admission that so-called "special operation" failed. We will do our best to prevent him from dragging Belarusians into this bloody massacre. — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 21, 2022

Britanska ministrica vanjskih poslova Gillian Keegan rekla je da je deklaracija "zabrinjavajuća eskalacija" rata u Ukrajini te kako prijetnje treba shvatiti "ozbiljno", prenosi Sky News.

- Mi smo tu, mi smo uz vas - pomoći ćemo koliko god možemo - poslala je poruku Ukrajincima.

Veleposlanica SAD-a u Ukrajini Bridget A. Brink poručila je kako Sjedinjene Države nikada neće priznati rusko polaganje prava na navodno aneksirani ukrajinski teritorij.

- Lažni referendumi i mobilizacija znakovi su slabosti, ruskog neuspjeha - navela je.

Sham referenda and mobilization are signs of weakness, of Russian failure. The United States will never recognize Russia's claim to purportedly annexed Ukrainian territory, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 21, 2022

VIDEO Putin ozbiljno zaprijetio Zapadu: Uvedete li ograničenja cijena, prekidamo izvoz nafte i plina