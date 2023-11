Ukrajinska neprofitna organizacija procjenjuje da je poginulo više od 30.000 vojnika Kijeva

Ukrajinska neprofitna organizacija je u utorak objavila da je korištenjem javnih izvora došla do podatka da je od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. poginulo gotovo 25.000 ukrajinskih vojnika, a procjenjuje da stvarni broj prelazi 30.000. Kijev svoje gubitke smatra državnom tajnom, jer bi njegovo objavljivanje moglo naštetiti ratnim naporima. New York Times je u izvješću objavljenom u kolovozu citirajući anonimne američke dužnosnike procijenio da je broj poginulih Ukrajinaca nešto manji od 70.000.

Pišući za ukrajinski tjednik Tižden, povjesničar Jaroslav Tinčenko i volonter Herman Šapovalenko su rekli da je Šapovalenkov projekt 'Knjiga sjećanja' korištenjem javnih izvora potvrdio 24.500 smrti u borbenim akcijama i izvan njih. Stvarni broj je vjerojatno veći, dodali su, istaknuvši da su brojni od 15.000 vojnika koji se vode kao nestali vjerojatno mrtvi.

"Očito, 24.500 imena nisu konačan broj mrtvih, no prema našoj procjeni on nije manji od 70 posto. To znači da je stvaran broj mrtvih u borbenim i neborbenim situacijama veći od 30.000 ljudi", napisali su. Primjenjujući omjer jedan naprema tri, procijenili su da je ranjeno do 100.000 vojnika.

VIDEO Ukrajinska vojska objavila je video snimku lansiranja ATAMCS projektila

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Glasnogovornik ukrajinskog ministarstva obrane je za Reuters rekao da neće komentirati te podatke. Članak, objavljen kasno u utorak, pojavio se u vrijeme kada se Ukrajina suočava s mogućnošću vođenja dugotrajnog rata protiv Rusije.

Glavni ukrajinski general je u tjedniku Economist ranije ovog mjeseca napisao da sukob postaje statičan i nalik ratu iscrpljivanja. Ukrajinska protuofenziva započeta u lipnju je ostvarila tek minimalne teritorijalne uspjehe na istoku i jugu zemlje.

Autori članka objavljenog u Tiždenu su rekli da je razne procjene objavljene u zapadnim medijima, koje su opisali kao sklone "manipulaciji", ključno uravnotežiti s podacima koji se mogu provjeriti. Rusija također nije objavila broj svojih vojnika poginulih u sukobu.

VEZANI ČLANCI:

GALERIJA Suze, redovi za hranu i život među ruševinama: Civili plaćaju golemu žrtvu rata u Ukrajini