Ukinute vize za Kosovare za ulazak u EU: 'Europa nas je dosad tretirala kao građane drugog reda'

Dugoočekivano ukidanje viza za državljane Kosova pri ulasku u Europsku uniju u ponedjeljak je stupilo na snagu, javlja agencija France presse. Bezvizni režim stupio je na snagu u ponoć s nedjelje na ponedjeljak. Kosovari sada mogu putovati u zemlje šengenskog prostora bez viza na razdoblje od 90 dana u periodu od 180 dana. Reformu se u Prištini tumači kao još jedan korak prema punom priznanju države te prema ambiciji, najavljenoj 2008. godine, da se pridruži Europskoj uniji.

Cipar, Grčka, Rumunjska, Španjolska i Slovačka i dalje nisu priznale Kosovo. "Ovo je veliko olakšanje, osjećaj je dobar", rekao je poduzetnik Rushit Sopi agenciji France Presse prije ukrcaja na let iz Prištine za Beč. On je bio jedan od dvadeset pobjednika kviza koji je vlada organizirala kako bi podigla svijest o tome što ukidanje vize predstavlja. Taj 48-godišnji vlasnik tvrtke koja proizvodi vrata i prozore redovito leti u EU radi posla.

VEZANI ČLANCI:

"Svaka me viza košta 300 eura. Kad sam posljednji put mijenjao putovnicu izračunao sam da su me samo vize za EU koštale 2,5 tisuće eura", rekao je. Europska veleposlanstva u Prištini, posebno ona izložena velikom pritisku za izdavanje viza, poput njemačkog konzulata, pripremila su se za više posla. Njemački veleposlanik Jorn Rohde osobno je izdao posljednje vize Kosovarima nekoliko dana prije, naglašavajući da je ta era konačno pri kraju. Pozvao je Kosovare da posjete njegovu državu ovo ljeto kad se održava Europsko nogometno prvenstvo.

Državljani drugog reda

Kosovari su dočekali 1. siječnja s velikim entuzijazmom, percipirajući ga "povijesnim danom" jer se njihova zemlja približila Uniji. No istovremeno kritiziraju i Bruxelles i Prištinu zbog tolike odgode u ukidanju viznog režima. Kosovo, zemlja s oko 1,8 milijuna stanovnika, posljednja je od šest zapadnobalkanskih zemalja kojoj je omogućeno putovanje bez viza. "Europa nas je dosad tretirala kao građane drugog reda", smatra 61-godišnji inženjer Agim Gosalci.

"I naši političari su odgovorni za tako dugo čekanje jer je jedan od uvjeta za liberalizaciju viza bila borba protiv korupcije i organiziranog kriminala", rekla je 33-godišnja prevoditeljica Adelina Kasolli. Vanjskopolitički šef EU-a Josep Borrell govorio je o „povijesnoj odluci". "To donosi značajne dobrobiti i Kosovu i EU-u", napisao je na platformi X. S prosječnom plaćom od oko 400 eura i nezaposlenošću mladih od 20 posto, Kosovo je među najsiromašnijim europskim državama.

A historic decision by the EU enters into force. Kosovo’s citizens can as of today travel to the EU visa-free.



This brings significant benefits to both Kosovo & the EU.



The entire Western Balkans are now connected to the Schengen area through visa liberalisation#EUIntegration