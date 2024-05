Ujutro magla, popodne mogući pljuskovi s grmljavinom. Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Danas će biti djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano vrijeme. Uglavnom u drugom dijelu dana u unutrašnjosti mjestimice kiša, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito na istoku, a tijekom jutra i na sjevernom Jadranu. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 21 i 26 °C, javlja DHMZ.

Sutra će biti promjenljivo i nestabilno vrijeme. Duljih sunčanih razdoblja bit će prijepodne, a u drugom dijelu dana jači razvoj oblaka i lokalno kiša uz grmljavinu, uglavnom u sjevernim predjelima unutrašnjosti i u Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren, na istoku istočni, a duž obale sjeverozapadni i zapadni. Najniža temperatura zraka između 7 i 12, na moru od 13 do 17 °C. Najviša dnevna od 22 do 27 °C.

"Tijekom vikenda ponovno nestabilnije, na kopnu češće uz kišu, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito tijekom oblačnije nedjelje kad je i veća vjerojatnost da lokalno budu izraženiji. U ponedjeljak sunčanije, no ne i posve stabilno, ujutro uz najveću vjerojatnost mjestimične jutarnje magle u usporedbi s ostalim danima. Bit će i dalje podjednako toplo.



Temperatura zraka ni na Jadranu se idućih dana neće bitno mijenjati. Uglavnom suho i djelomice sunčano bit će u subotu, a u nedjelju promjenjivo i mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Ponedjeljak sunčaniji, no na jugu još mogućnost ponekog podnevnog pljuska. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju ponegdje i bura", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

