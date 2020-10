Uhićenje zbog Facebook prijetnje užarilo zadarsku političku scenu, Vučetić: Zadar je stao, nestaje

Zadar se politički užario! Opet se spominje mafija, prišiva se šarlatanstvo i kič, prisjeća se na bacanje bombi, broji tko je bio u ratu a tko ne, ali i pita tko okoristio zadarskim državnim projektima... Live stream na fejsbuk stranicama Večernjeg lista prošlog četvrtka se užario i u istom trenutku bilo je 1300 ljudi u prijenosu. Ni korona, ni srećom neka ne daj bože nova hrvatska tragedija il oružani napad, već prijava za prijetnju političara zadarskom županu preko fejsa i njegovo uhićenje užarile su internet, ali nanovo i politički i inače brutalnu zadarsku scenu.

“Političaru dužnosniku, HDZ-ovcu sa psećim nadimkom sprema se kineski ražanj...” Ovaj fejsbuk status rezultirao je uhićenjem Marka Pupića Bakrača, vijećnika izabranog u županijsku skupštinu s liste Akcije Mladih i kaznenom prijavom za prijetnju Božidaru Bobiju Longinu zadarskom županu. Nakon uhićenja Pupić Bakrač je prijavio župana za lažnu prijavu i tvrdio da je sve politički motivirano. Biračima je poručio da ne budu ovce, užario se web forum komentarima za i protiv, aktualizirale su se pripreme za lokalne izbore i opet je sve sličilo kao i prije korone... I stvarno, prijava fejsbuk prijetnje i prijava za lažnu prijetnju podsjetili su da su lokalni izbori već za oko pola godine. U Zadru si dosad uvijek završavali na isti način, i to aferama i navodnim aferama usprkos, pobjedom HDZ-a.

SDP se trsio s Ingrid Antičević Marinović dok nije postala ustavna sutkinja, a odlaskom i Sabine Glasovac u metropolu u SDP-u se više bore međusobno na gradskoj i županijskoj razini nego što su oporba. Pred porazom je u 30 godina vladanja HDZ zapravo bio jedino kada je prije gotovo 20 godina udružena s SDP-om i HNS-om više glasova dobila lista Stanislava Antića, legendarnog direktora SAS-a. No, Kalmeti i HDZ-u tada je s Antićeve liste prebjegla Renata Peroš i unatoč eklatantnoj prevari birača Kalmeta i HDZ odtad nikakvih problema u osvajanju vlasti nemaju. Tek im probleme one verbalne prirode pravi Akcija mladih sa Markom Pupićem Bakračom i Antom Rubešom.

U posljednjih par godina HDZ je na njihove napade igrao na taktiku pretjeranog ne uzvraćanja, ali prošli četvrtak stigla je prijava i uhićenje Marka Pupića Bakrača zbog navodne fejsbuk prijetnje i u Zadru je opet “zakuvalo.” U razgovoru za Večernji list Marko Pupić Bakrač bio je opet žestok u prozivkama čelnih ljudi HDZ-a. On Božidara Kalmetu naziva donom, a prijavu Božidara Longina naziva nebuloznom.

- Osim što sam javna osoba-županijski vijećnik ja sam i službena osoba-inspektor RH. To je faktički progon ne zbog verbalnog delikta nego još gore zbog misaonog delikta - rekao je Pupić Bakrač među ostalim o navodnoj prijetnji i nastavio. - Nije čudno što HDZ vlada u Zadru 30 godina, jer da li netko u Napulju može doći na vlast bez blagoslova mafije? Ne može! Na mom primjeru kao i na primjeru drugih vidite kako prolaze ljudi koji se bore protiv hobotnice sa sto krakova u Zadru. Mogu očekivati za vratom poreznu, državni inspektorat, policiju, DORH, bombe u dvorištu... - ističe Pupić Bakrač. Prvi put oglasio se o svemu i zadarski župan Božidar Longin, ali i Kalmeta i gradonačelnik Dukić.

- Moja je dužnost bila prijaviti prijetnju, ne zbog sebe već radi zaštite institucije župana i sigurnosti vlastite obitelji. Osobno se ne bojim Marka Pupića Bakrača, nisam se bojao niti 1991. godine kada sam, za razliku od njega, dragovoljno uzeo oružje i branio svoj grad. Međutim, to ne umanjuje činjenicu da je objavio ozbiljnu prijetnju na svojem facebook profilu - istakao je među ostalim župan Longin i nastavio: - Nemojmo zaboraviti niti kontekst, odnosno da je taj status objavljen neposredno uoči oružanog napada na zgradu Vlade RH. Da je, primjerice, izvršena pretraga kuće osobe koja je pucala na Vladu, danas ne bismo imali teško ranjenog policajca koji će se od tog napada još dugo vremena oporavljati - istakao je Božidar Longin. Gradonačelnik Zadra, Branko Dukić pak tvrdi da sve najgore misli o prijetnjama i razini koju mnogi prelaze pravdajući se političkom borbom, te iskomentirao što misli o Pupićevim prozivkama.

- Jedno vrijeme možete građane trovati destrukcijom i lažima, ali ono što smo spremni i sposobni napraviti dobro i konstruktivno je ono što birači prepoznaju i honoriraju na duži rok - rekao je Dukić, a njihov stranački šef Božidar Kalmeta je u svojoj izjavi među ostalim komentirao da sve državne institucije rade potpuno neovisno i sukladno zakonu, a i da su svi građani svjedoci da prema bilo kojoj vrsti kriminala postupaju jednako, bez obzira na to tko kojoj stranci pripada.

- Tako da sve drugo što dio marginalnog dijela oporbe insinuira, laže i konstruira je u funkciji političke borbe koja je, bar što se Zadra tiče, od iste te oporbe ispod svake razine najgore političke komunikacije, neviđene u javnom prostoru... Koliko građani u to vjeruju i koliko ih doživljavaju uvijek se najbolje pokaže na izborima, kada takvi destruktivci, s parolom „drž'te lopova“, dobiju tek stotinjak glasova, i tako već godinama - istakao je među ostalim u svom odgovoru Kalmeta dodajući da u političkom i društvenom životu nema mjesta govoru mržnje i prijetnjama i da prema tome treba pokazati nultu toleranciju. Naposljetku je vodećim ljudima HDZ-a u Zadru i Županiji pripisao najveće zasluge za tri milijarde kuna vrijedne zadarske projekte. Da ima onih koji misle da Zadar propada, ali i ne podržavaju način političkog djelovanja Pupić Bakrača potvrđuje stav Marka Vučetića, sveučilišnog profesora i bivšeg saborskog zastupnika, a koji bi mogao biti novo lice na lokalnoj zadarskoj političkoj sceni. On o uhićenju zbog fejsbuk prijetnje tvrdi kako Pupić Bakračev post nema nikakvu spoznajnu, političku, a ni etičku vrijednost.

- Moglo bi ga se ocijeniti nekulturnim, ali ni uz maksimalnu aktivaciju imaginacije, on nije prijeteći, njime nije ugrožen ničiji život, ali jest osjećaj za prikladnost i pravu mjeru. Post, dakle, pripada, političkom kiču, kao i strah koji nastaje uslijed ugroženosti za život zbog kiča. U pitanju je kič - tvrdi Vučetić i ističe da je Zadar u političkom smislu, višestruko negiran grad.

- On više nije niti HDZ-ov grad, jer je HDZ sam sebe – kadrovski, idejno i u smislu izgradnje lokalnog kolektiva – u potpunosti destruirao. Kada netko od mnogih gradskih direktora dođe na razgovor kod Kalmete u Medulićevu ulicu, mislim da se i sam Kalmeta čudi što ga još uvijek doživljavaju politički bitnim, on to nije...

Zadar je negiran i od strane sjećanja. On je prestao biti grad kojega je Krleža podigao iz pepela i postao je grad koji se veseli jednoj cesti i jednoj luci. On je pristao biti grad u kojemu je žena koja je 2001. god. izdala sebe i građane, u tom istom gradu ostvarila karijeru... Život u Zadru je stao. Zadar je stao. On nestaje. Zadar je danas nemoćan grad, a trebao bi biti centar našeg svijeta. Ako se ja kandidiram na izborima, to neće biti ni filozofski ni politički eksperiment, to će biti afirmacija života u gradu kojemu je život oduzet - istakao je Vučetić. Zadarski sociolog Sven Marcelić tvrdi da je privođenje Pupić Bakrača bilo potpuno nepotrebna akcija policije.

- Poznato je da on, kao oporbeni vijećnik, često ima istupe koji su medijski atraktivni i najavljuju simbolički kraj vladavine HDZ-a u Zadru ili politički kraj nekog od istaknutih članova te stranke i post na Facebooku treba prije svega čitati u tom ključu. Kad govorimo o privođenju i pretresu, radi se o glupom, pretjeranom i nepromišljenom postupanju koje sigurno neće pomoći jačanju povjerenja u hrvatske institucije i samo osnažuje percepciju povezanosti politike i institucija - rekao je zadarski sociolog Sven Marcelić i komentirajući stanje u Zadru u kojem je kako je rekao u 30 godina jedna stranka potpuno ovladala društvenim, ekonomskim, političkim i institucionalnim prostorom, zaključio da je Zadar grad relativno udobne, ali neambiciozne prosječnosti i da je to ono čime se većina Zadrana zadovoljava - istakao je Marcelić.