Uhićen zapovjednik policije u BIH: Pritvorio čovjeka zbog komentara na Facebooku

Prema naredbi tužiteljstva Unsko-sanskog kantona, jučer je uhićen zapovjednik Policijske postaje u Cazinu Said Ljubijankić. Uhićen je pod sumnjom da je zlouporabio ovlasti i nezakonito naredio uhićenje.

Naime, sumnja se da je on u razdoblju od kraja travnja do sredine lipnja zbog komentara na Facebooku dao nalog za uhićenje, no tužitelj nije vidio u komentaru elemente kaznenog djela.

O samom slučaju oglasilo se i tužiteljstvo.

"Sumnja se da je u periodu od kraja travnja do sredine lipnja ove godine zbog komentara na društvenoj mreži Facebook protuzakonito naredio raspisivanje operativne potrage i dao nalog da se uhiti jedan čovjek iako je dežurni tužitelj Kantonalnog tužilaštva rekao da u takvom komentaru na društvenoj mreži nema elemenata kaznenog djela. Ljubijankić je ipak naredio da se čovjeka uhiti i pritvori, a da nije obavijestio dežurnog tužitelja", kažu u tužiteljstvu, prenosi Dnevni Avaz.

U ovom trenutku nije poznato što je bilo napisano u komentaru.