Uhićen jer je iz zezancije podigao desnu ruku u znaku fašističkog pozdrava

Na jučerašnjoj komemoraciji u Bleiburgu uhićena samo jedna osoba, a radi se o muškarcu iz varaždinskog kraja.

Varaždinski gradski vijećnik iz redova HDZ-a Damir Laljek pronašao se u autobusu u kojemu je izbio incident.

- Jedan putnik koji je bio s nama je, više iz same zezancije, u Bleiburgu podigao desnu ruku kao znak fašističkog pozdrava i to je bilo dovoljno za austrijsku policiju da ga uhite i privedu. Prije polaska kući, interveniralo se je kod austrijske policije te se molilo da se naš sumještanin pusti kako bi se s nama vratio svojoj obitelji, ali bilo je to uzalud. Od austrijskih policajaca smo dobili obavijest da mi krenemo, a da će naš sudionik koji je uhićen u zatvoru - ispričao je Laljek za Varaždinski.hr.

Cijeli je skup bio pokriven kamerama te videonadzorom. Policija je jasno priopćila da će se apsolutno svaki prijestup i kršenja Zakona o javnom okupljanju ili pak propisa o nedopuštenim simbolima kažnjavati se na licu mjesta. Poseban je naglasak na pokazivanju ustaških obilježja za koje je predviđena kazna od 4000 eura i zatvor do mjesec dana, a u slučaju ponavljanja djela, čak do 10.000 eura i šest tjedana zatvora.

Komemoraciju je osiguravalo po deset policijskih vodova, ukupno oko 350 policajaca, povučenih iz cijele države – iz Koruške, Salzburga, Štajerske, Tirola, Gornje Austrije i Beča. Angažirana su dva protueksplozivna tima i dva helikoptera Ministarstva unutarnjih poslova.