Uhićen ISIS-ov Jabba The Hut: Toliko je težak da su ga prevozili u tovarnom prostoru

Jednog od najmoćnijih ljudi ISIS-a Shifa al-Nima ulovile su iračke snage u njegovom skrovištu u Mosulu. Osim što je postao zloglasan zbog nebrojenih zločina koje je počinio, Shifa al-Nima poznat je i po svojoj pretilosti.

Kako bi ga mogli odvesti do zatvora, irački vojnici su ga morali prebaciti u stražnji dio kamiona. Fotografije uhićenja pokazuju kako al-Nima sjedi u stražnjem dijelu kamiona, dok je u njega uperen mitraljez.

Poznat i pod nadimkom Jabba The Hutt, al-Nima objavljivao je fatwe i druge religijske proglase zbog kojih su brojni klerici bili ubijani, a džamije bombardirane.

Iračka policija objavila je kako je Shifa al-Nima jedan od vođa ISIS-a.

Osim što je on davao naredbe za smaknuća, smatra se da je on naređivao uništenje povijesnih spomenika, poput groba proroka Jonaha kao i druge oblike kulturnog vandalizma, prenosi The Daily Mail.

Macer Gifford, Britanac koji se borio protiv ISIS-a u Siriji objavio je na Twitteru da je oduševljen što je Jabba the Hutt Islamske države uhvaćen u Mosulu.

- Odgovoran je za smaknuća muškaraca, žena i djece. Ta životinja je silovala i ubijala - stoji u Giffordovom tvitu.

I'm delighted to say that the Islamic States very own Jabba the Hut has been captured in Mosul. Responsible for the execution of men, women and children. This animal raped and murdered. Good luck hanging him Iraq 😬 pic.twitter.com/r1naWIXYMA

Maajid Nawaz, britanski aktivist i osnivač think tanka pozdravio je uhićenje i istaknuo kako je dobro što su Sirijci, Iračani i drugi vidjeli njegovo uhićenje.

It is good that Syrians, Iraqis &others witness the debasement of this scum. That he is this obese, this immobile & this humiliated is yet another blow to ISIS imbeciles who thought God was with them.

Cue: Jabba the Hut jokes.

It was a good day for the Force &a bad day for evil