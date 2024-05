VIDEO Ugašen portal između New Yorka i Dublina: Neki se ponašali neprimjereno, manekenka pokazala i grudi

Zatvoren je portal postavljen na ulicama Dublina i New Yorka koji je služio za prijenos slika uživo između ta dva grada. Povod zatvaranju bilo je neprimjereno ponašanje u glavnom gradu Irske. Tisuće ljudi je došlo posjetiti umjetničku instalaciju, koja je sadržavala kameru i prenosila uživo sliku između ta dva grada, kako bi omogućila ljudima s obje strane da se vide i komuniciraju jedni s drugima. Gradsko vijeće Dublina navodi kako je portal proizveo niz lijepih trenutaka, između ostalog i prosidbu te ples, ali postojala je i nekolicina posjetitelja koja se ponašala neprimjereno, pa su tako pokazivali i videozapise i fotografije terorističkog napada na WTC 11. rujna. Jedna je žena i uhićena zbor neprimjerenog ponašanja.

Glasnogovornik gradskog vijeća Dublina kazao je da će implementirati tehnička rješenja u sljedeća 24 sata. "Nastavit ćemo pratiti situaciju tijekom sljedećih dana s našim partnerima u New Yorku kako bismo osigurali da portali nastave pružati pozitivno iskustvo za gradove i svijet", najavile su gradske vlasti Dublina, kako prenosi Sky News.

