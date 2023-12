Udari i do 150 km/h: Zatvoren dio A1 zbog vjetra, izdano crveno upozorenje

Kao i prema najavama Državnog hidrometeorološkog zavoda, već od ranog jutra ove subote jak vjetar na dijelovima cesta onemogućio je prometovanje. Tako je za sve skupine vozila promet zatvorena autocesta A1 između Svetog Roka i Posedarja, javlja HAK, dok se na autocesti A6 između Kikovice i Delnica, državnoj cesti Solin-Klis, magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene te između Zaton Doli i Popratnog, državnih cesta Karin-Zaton Obrovački i Maslenica-Zaton Obrovački te na mostu dr. Franje Tuđmana kod Dubrovnika može proći samo osobnim vozilima.

- Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom (I. skupina vozila). Na državnoj cesti Borje-Klapavice (DC1) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Karlobaga dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom (I. i II. skupina vozila) - javlja HAK.

Prema najavama DHMZ-a, ove subote na Jadranu se očekuje sunčano i vjetrovito. U unutrašnjosti djelomice sunčano, a uz mjestimice više oblaka u Gorskom kotaru i Lici lokalno će biti susnježice i snijega. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, u gorju jak s mogućim olujnim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim, javlja DHMZ. Krajem dana i osobito u noći vjetar u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 7 na kopnu, a između 9 i 12 °C duž obale te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Gotovo duž cijelog Jadrana ove je subote upaljen crveni meteoalarm zbog vjetra čiji se udari mjestimično očekuju brzinom i do čak 150 km/h. Obala je u narančastom, te se očekuje nešto slabiji, no i dalje vrlo jak vjetar, dok je za Liku, Gorski Kotar te kninsku regiju upaljen žuti meteoalarm.

Do sutra bi jak vjetar trebao popustiti te bi na dijelovima Jadrana vjetar trebao doseći do 40 km/h, uz žuto upozorenje. Što se tiče vremena, za nedjelju DHMZ najavljuje pretežito sunčano vrijeme, na Jadranu i vedro, no u unutrašnjosti ujutro i dio prijepodneva mjestimice magla. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će umjerena i jaka bura, podno Velebita i Biokova na udare i olujna sredinom dana oslabjeti, a prema otvorenom moru će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od -4 do 0, na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna između 6 i 9 u unutrašnjosti, duž obale i na otocima od 11 do 15 °C.

