Otišla iz škole jer joj nisu dali prolaznu ocjenu za napredovanje: 'Nije uvažila da je to prvi razred'

Slučaj učiteljice Marije Mapilele iz Samobora odjeknuo je u javnosti. Odlučila je otići iz škole u kojoj je radila nakon što nije dobila prolaznu ocjenu za napredovanje od savjetnice koja je došla na uvid u razred. Kao razlog svog odlaska navodi ponižavajući odnos prema njoj i njezinu radu. Radila je 15 godina u razredu, a ove je godine preuzela prvašiće. Trinaestoga dana na uvid je najavljeno došla savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje, u svrhu procijene njenog rada za napredovanje u više zvanje. Imala je zamjerke na pedagošku dokumentaciju, a prema riječima učiteljice, osobito na njezine postupke tijekom nastave govore u Dnevniku HRT-a.

- A to je utješiti dijete koje plače ili dozvoliti djetetu da briše ploču. Zašto dijete ne bi brisalo ploču, ja sam bila sretna da su oni to već naučili. Ona nije uvažila da je to prvi razred, da je to pripremno razdoblje, da je to 13. dan - rekla je Mapilele. - Napredovanje učiteljice u zvanje je provedeno prema Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i u skladu s pravilima struke. Učiteljica Marija Mapilele nije napredovala u više položajno zvanje, već joj je obnovljen status učitelja mentora. Razlog u vezi te odluke detaljno je obrazložen u stručnom mišljenju od 26. rujna 2022. Učiteljica Marija Mapilele u propisanom roku nije izjavila prigovor na stručno mišljenje o obnovi zvanja mentora - obrazlaže svoju odluku Sandra Bašić, viša savjetnica za razrednu nastavu.

- Ja žalbu kao službenu žalbu nisam uložila, ja sam prigovor poslala u svoje ime i ravnateljica uime škole i nismo dobile odgovor - govori učiteljica. Dodaje kako mnogi savjetnici kada dolaze u školu, vidi se da imaju dobre namjere. Namjeravaju savjetovati, a ne uništiti volju za radom. - Prije 5 godina sam napredovala u zvanje mentora, taj posjet je zaista bio savjetnički, jer je savjetnica gledala prije svega moj odnos s djecom - zaključila je Mapilele.

