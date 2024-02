Kako je razotkriven ubojica Tonyja Gerarda? Jednim potezom sam se odao policiji

Werner Trautmann (57) i Marina Šnajder (61) pritvoreni su nakon što su ispitani na ŽDO Velika Gorica. Njih se dvoje sumnjiče za teško ubojstvo Tonyja Gerarda (58), poznatog kao Tonko Zec. Riječ o zločinu koji je motiviran koristoljubljem, jer su se osumnjičenici htjeli domoći nekretnine vrijedne 400.000 eura.

Po nalogu tužiteljstva 23. veljače obavljena je i ekshumacija u Svetoj Nedjelji na obali jezera Orašje. Nađeni su dijelovi ljudskog tijela za koje se sumnja da su Gerardovi. Posmrtni ostaci prevezeni su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi daljnjeg vještačenja. Po onom što je do sada utvrđeno, sumnja se da su Trautmann i Marina Šnajder, Gerarda od 22. veljače do 12. ožujka 2022. doveli u unajmljeni stan u Svetoj Nedjelji gdje su ga na neutvrđeni način usmrtili. Učinili su to, kako se sumnja, kako bi prikrili da su prodali njegovu nekretninu u Dubrovniku za 400.000 eura. Taj su novac Marina Šnajder i Trautmann, kako se sumnja, međusobno podijelili.

GALERIJA Dubrovnik: Poslovni prostor koji je prijevarom prodan na štetu Tonyja Gerarda

Plan koji je doveo do ubojstva bio je dobro osmišljen jer se Marina Šnajder sumnjiči da je od druge polovice prosinca 2021. pa do prve polovice siječnja 2022. krivotvorila isprave na temelju kojih je u siječnju i veljači 2022., kao punomoćnica prodavatelja, odnosno Gerarda, prodala njegov poslovni prostor u Dubrovniku trećim osobama za 400.000 eura. Nakon toga je očito s Trautmannom odlučila ubiti Gerarda, pa se njega sumnjiči da je, radi prikrivanja ubojstva, odbacio Gerardovo mrtvo tijelo prvo na neutvrđenom mjestu da bi potom 23. veljače 2024., s navedene lokacije dio posmrtnih ostataka žrtve automobilom dovezao u šumski predio na jezeru Orešje te ih ubacio u prethodno iskopanu rupu u zemlji. Sumnja se i da je potom, na više različitih lokacija u Zagrebačkoj županiji, odbacio rukavice i torbu koje je koristio, kao i odjeću u koju je bio odjeven. No očito nije znao da je pod policijskom prismotrom pa je praktički uhićen s lopatom u rukama.

Njemu i njegovoj partnerici u zločinu istražni zatvor određen je zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Što se dogodilo s novcem nije poznato, a ne zna se ni koja je informacija inicirala da se policija počne zanimati za Trautmanna i njegovu partnericu u zločinu. Odnosno zašto im je Gerardov nestanak postao sumnjiv. Trautmann je inače otprije poznat našem pravosuđu jer je bio optuživan za prevare.