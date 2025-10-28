Naši Portali
POLICIJA TRAŽI RAZBOJNIKE

U Vukovaru pokušali opljačkati zlatarnicu, u Ivankovu maskirani razbojnik ukrao novac iz trgovine

Borna Jaksic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
28.10.2025.
u 10:14

Policija intenzivno traga za počiniteljima

U ranim jutarnjim satima 27. listopada nepoznati počinitelji pokušali su provaliti u zlatarnicu u Vukovaru, no nakon poduzetih radnji provale, odustali su od daljnjeg počinjenja kaznenog djela, priopćila je PU vukovarsko-srijemska. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja počinitelja protiv kojih će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu zbog pokušaja počinjenja kaznenog djela Teška krađa.

Jučer pak, oko 20,50 sati, u trgovini u Ivankovu, nepoznati maskirani počinitelj je uz prijetnju počinio razbojništvo nad dvjema djelatnicama tako što je iz trgovine otuđio novac i potom se udaljio s mjesta događaja. Djelatnice nisu ozlijeđene. Policija intenzivno traga za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu za kazneno djelo Razbojništvo.
