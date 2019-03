U središtu velikog skandala: Kraj karijere Justina Trudeaua?

Kanadski premijer Justin Trudeau, “dobri dečko tamošnje politike”, našao se usred korupcijskog skandala koji bi mogao zapečatiti njegovu političku sudbinu. Naime, samo nekoliko mjeseci prije izbora (u listopadu ove godine), pojavile su se prilično teške optužbe da je Trudeau koristio svoj položaj i svoje savjetnike da bi napravio pritisak na pravosuđe i spriječio proces protiv jedne velike privatne kanadske kompanije.

“Prijetnje sve ozbiljnije”

Tvrtka SNC-Lavalin sa sjedištem u Montrealu prije nekog vremena optužena je kako je u periodu od 2001. do 2011. isplatila 48 milijuna dolara mita obitelji Moamera Gadafija kako bi si osigurala prilično unosne poslove u Libiji dok je tom zemljom još uvijek Gadafi vladao čeličnom rukom. Ako se dokaže da je to točno, SNC-Lavalin, koji trenutačno zapošljava oko 50 tisuća radnika, ne samo da će morati platiti kaznu već će mu i na deset godina biti zabranjeno natjecanje na federalnim projektima u Kanadi. Kako bi to izbjegla, uprava tvrtke već neko vrijeme lobira da im se omogući poseban status kojim bi kaznu platili, no bez ikakvih ograničenja za sudjelovanje na budućim projektima u Kanadi. Ali savezna tužiteljica Jody Wilson-Raybould odlučila je ipak pokrenuti puni postupak.

Foto: Reuters/PIXSELL Tužiteljica Wilson-Raybould podnijela je ostavku držeći kako u takvoj atmosferi više ne može obavljati dužnost

Upravo u tome trenutku uprava SNC-Lavalina odlučila je posegnuti za krajnjom, ne baš zakonitom i moralnom mjerom, za svojim vezama u uredu premijera Trudeaua. U vrlo kratkom vremenu, tužiteljica Wilson-Raybound našla se pod cijelim nizom neslužbenih zahtjeva i poziva da “razmotri svoj stav o pokretanju procesa”.

– Sve češće i češće upozoravali su me da dolazim u sukob i sa samim premijerom, prijetnje su postajale sve češće i ozbiljnije – kaže tužiteljica koja je sve iznijela u javnost.

I tužiteljica dala ostavku

Skandal je prilično jako zatresao kanadsku političku scenu, a prije dva tjedna ostavku je podnio i Gerald Butts, dugogodišnji Trudeauov prijatelj i jedan od najbližih savjetnika. Istovremeno, ostavku je podnijela i sama tužiteljica Wilson-Raybould držeći kako u takvoj atmosferi više ne može obavljati dužnost. Ovaj skandal prilično je načeo poziciju kanadskih Liberala, a većina kanadskih birača danas drži kako su Trudeauovi liberali osramoćena stranka koja se koristi političkim pritiscima kako bi utjecala na pravosuđe. Sam Trudeau potvrdio je kako je s Wilson-Raybould razgovarao o slučaju SNC-Lavalina, no tvrdi kako se razgovor uvijek odvijao pristojno i u okviru zakona, no izbori će pokazati vjeruju li mu glasači.

