Cijene nekretnina u Hrvatskoj i dalje rastu, u jednom gradu je zabilježen najveći skok

Danska, Švedska, Finska, Rumunjska, Italija i Njemačka šest je država članica EU u kojima je u trećem kvartalu prošle godine došlo do pada cijena nekretnina i to od 3,8 do 0,4 posto u odnosu na prethodno tromjesečje. S druge strane, zemlje kao što su Cipar, Bugarska, Austrija gdje su nekretnine poskupjele više od četiri posto, ali i Hrvatska, s povećanjem od 2,8 posto, zabilježile su snažan rast cijena nekretnina i tijekom ljetnih mjeseci, odnosno od srpnja do kraja rujna, u odnosu na prethodno tromjesečje, navodi Eurostat.

Kad je riječ o Hrvatskoj, dinamika povećanja cijena nekretnina ipak je bila nešto niža, no na godišnjoj razini cijene nekretnina skočile su 14,8 posto. To je dva puta više od prosječnog poskupljenja u EU (7,4 posto). Hrvatski Državni zavod za statistiku navodi da su novi stanovi poskupili 17,4 posto, a polovni stanovi i kuće 14,5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najveći skok cijena zabilježen je u Zagrebu i to 4,1 posto u odnosu na prethodni kvartal i 17,9 posto u odnosu na godinu ranije. Na Jadranu su cijene rasle nešto blaže - 2,8 posto u odnosu na prethodni kvartal i 12,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U ostatku zemlje dogodio se pad od 0,8 posto u odnosu na prethodno tromjesečje, ali na godišnjoj razini cijene su i dalje 12,9 posto skuplje.

