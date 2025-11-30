U Rijeci nagrađena 50-tisućita gledateljica filma '260 Dana', Sedlar i Gubina uručili joj poklon

Večeras je u velikoj sportskoj dvorani Zamet održana prva od dvije riječke projekcije filma "260 Dana", koja je privukla čak 2.450 gledatelja. Upravo na toj projekciji zabilježena je i 50-tisućita gledateljica filma, Ana Petrić, kojoj su redatelj Jakov Sedlar i autor istoimenog romana Marijan Gubina uručili knjigu s osobnim posvetama.

Za dvije riječke projekcije prodano je ukupno 3.800 ulaznica, što predstavlja svojevrstan rekord za Rijeku – grad u kojem dosad nikada nisu organizirane filmske projekcije u velikim sportskim dvoranama s tolikim brojem posjetitelja. Film "260 Dana" puni dvorane i diljem Hrvatske. U manje od mjesec dana od svjetske premijere u Osijeku ostvario je impresivan rezultat posjećenosti, koji se već sada smatra jednim od najvećih domaćih rekorda.