U pucnjavi u Kanadi tri poginula, među njima i napadač

Tri su osobe poginule, a među njima osumnjičeni napadač, u pucnjavi rano u ponedjeljak u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji, objavila je policija.

Policija je ranije izdala hitno upozorenje zbog višestruke pucnjave u gradu Langleyju i pozvala stanovnike da budu na oprezu i dalje od područja gdje se dogodio incident.

"Aktivno istražujemo niz pucnjava koje su završile smrću dviju osoba, jedne osobe u kritičnom stanju i jedne s teškim ozljedama", rekao je Ghalib Bhayani iz pokrajinske policije.

"Za sad ne znamo motiv ... niti u kakvom je odnosu osumnjičeni bio sa žrtvama", rekao je.

Foto: JESSE WINTER/REUTERS A police officer stands near a crime scene after authorities alerted residents of multiple shootings targeting transient victims in the Vancouver suburb of Langley, British Columbia, Canada July 25, 2022. REUTERS/Jesse Winter Photo: JESSE WINTER/REUTERS

U upozorenju policija je navela da je riječ o beskućnicima i da je osumnjičeni bijelac u maskirnoj košulji.

"Policija je otvorila vatru i pogodila muškarca. Proglašen je mrtvim na poprištu pucnjave", objavila je policija.

Pucnjava s višestrukim ubojstvima nije tako česta u Kanadi kao u Sjedinjenim Državama. Kanada ima strože zakone o oružju nego SAD i stanovnici mogu nositi vatreno oružje uz dozvolu.