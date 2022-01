U požaru zgrade poginulo 19 ljudi, među njima 9 djece. Dužnosnik: 'Zna se što je pomoglo širenju požara'

U požaru zgrade u Bronxu u New Yorku poginulo je najmanje 19 ljudi, među kojima je i devetoro djece, potvrdili su dužnosnici. Požar je, prema trenutno dostupnim informacijama, počeo na drugom ili trećem katu zgrade od 19 katova.

U bolnici su s ozljedama opasnima po život završile 32 osobe, a gradonačelnik New Yorka Eric Adams izjavio je za CNN kako je ukupno 63 osobe ozlijeđene.

Five alarm fire in Bronx apartment building leaves at least 19 people dead, dozens injured.



Mayor Eric Adams called it one of the worst fires in the city’s history, declaring the impact would be felt by everyone.https://t.co/l3Gy8Etkuj pic.twitter.com/ZwWmWkqFDK — TheCrimsonWorm (@PrtyOfNone) January 9, 2022

- Bit će to najgori požar u našoj povijesti. Ovo je užasan i bolan trenutak za grad New York - kazao je Adams.

Požar je počeo nešto prije 11 sati ujutro po lokalnom vremenu, a u gašenju požara i intervenciji sudjeluje oko 200 vatrogasaca.

Većina žrtava je pronađena na stubištu svakog kata zgrade, a mnogi od njih sa srčanim zastojem. Većina ozljeda je zbog udisanja dima. U ovom trenutku nije poznat uzrok požara.

Vatrogasci su na društvenim mrežama objavili slike intervencije

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 19 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/R3pnXs8NlX — FDNY (@FDNY) January 9, 2022

Daniel A. Nigro, vatrogasni povjerenik grada New Yorka kazao je da su vatrogasci na mjesto nesreće stigli u roku tri minute i da je "dim u toj zgradi bio neviđen"

Nigro je kazao za New York Times da su ostala otvorena vrata stana u kojem je počeo požar što je znatno pomoglo širenje požara i dima. - Govorili smo im 'zatvorite vrata', 'zatvorite vrata' kako bi smo obuzdali požar - dodao je.

Zgrada sa 120 stanova sagrađena je 1972. godine, navode gradski podaci. New York, megapolis s devet milijuna stanovnika, zahvatila je stambena kriza, a zgrade su nerijetko oronule i loše održavane.