U pobjedu mladih amatera iz Zadra gotovo nitko nije vjerovao, no upravo su oni 'nemoguće' učinili mogućim

Ono što nije pošlo za rukom, točnije 'za glasom', niti Terezi Kesoviji, ni Vici Vukovu, ni Vladi Kalemberu, ni Kići Slabincu, ni Doris Dragović, ni Novim Fosilima, niti mnogim drugim predstavnicima bivše države na natjecanju za Pjesmu Eurovizije, uspjelo je mladoj, zadarskoj grupi 'Riva'. Poslije 22 eurovizijska pokušaja, u 34 godine, u konkurenciji od 22 zemlje, upravo je 'Riva' sa 137 glasova osvojila prvo mjesto na 34. natjecanju 'Pjesma Eurovizije 89', u švicarskoj Lausannei. Iza pobjedničke pjesme 'Rock me' stajao je iskusan dvojac, Rajko Dujmić, koji je skladao glazbu i Stevo Cvikić, koji je napisao tekst pjesme.

Prvi korak napravljen je u dvorani Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gdje se tada održavao izbor za predstavnika Jugoslavije na natjecanju za pjesmu Eurovizije u Švicarskoj. Do tada nepoznata, mlada zadarska grupa, na tom je izlučnom natjecanju prošla 'kroz ušicu igle'. U tijesnoj utrci za samo jedan, ali vrijedan i ključan bod, 'Riva' je tada prestigla Massima Savića koji je, omaškom inspicijenta koji ga je doveo u zabludu, već slavio pobjedu s pjesmom 'Plavi anđeo'. No, najveći broj glasova, a time i kartu za Švicarsku u konačnici je ipak dobila Riva.

Iako je naš narod, kada je riječ o natjecanjima svih vrsta, poznat po optimizmu i nesalomljivom navijačkom duhu, te 1989. gotovo nitko nije vjerovao da bi jedna, do tada anonimna, mlada djevojka i četvorica mladića, koji su činili grupu 'Riva', mogli odnijeti pobjedu na natjecanju za Pjesmu Eurovizije. No, dvije su osobe ipak vjerovale da je taj scenarij itekako moguće - jedna od njih bio je Rajko Dujmić, koji je skladao pjesmu 'Rock me', a druga je bila Zadranka Maja Žuvela, koja je u nagradnoj igri Radio Zadra tada jedina prognozirala pobjedu svojih sugrađana.

Svjetski smo se predstavili svijetu

U švicarskoj Lausannei dogodilo se upravo ono što su svi u dubini duše zasigurno priželjkivali, ali se o tome nisu usudili niti sanjati - Emilija Kokić i grupa 'Riva' pobijedili su na natjecanju za Pjesmu Eurovizije 89. i time ostvarili najveći uspjeh tadašnje jugoslavenske pop glazbe. Za Rajka Dujmića bila je to 'treća – sreća', jer konačno je, u trećem pokušaju, kao skladatelj otkrio 'čarobnu' formulu te je s tekstopiscem Stevom Cvikićem uspio napraviti pjesmu po mjeri eurovizijskog auditorija i žirija.

„Treba biti što slađi i zabavniji“, izjavio je, par dana prije pobjede, Rajko Dujmić za Večernji list, a 'Riva' je bila upravo to. Nastup mladih Zadrana bio je dobitna kombinacija. Riva se istaknula glazbenom interpretacijom, spretno ubačenim drugim ženskim glasom, razrađenim scenskim nastupom, ukusnom modnom kombinacijom, ali prije svega mladenačkim poletom i razigranošću. Jednom rečenicom - svjetski smo se predstavili svijetu!

Pod svjetlima reflektora

Doslovno preko noći 'Riva' se našla u centru pozornosti europske, ali i svjetske javnosti, jer televizijski su spektakl, iz prekrasnog švicarskog grada Laussane, osim zemalja članica, tada prenosile i mnoge druge zemlje, među kojima i tadašnji SSSR i Čehoslovačka, Bugarska, Mađarska, Kanada i Australija. Ukupno 33 televizijske mreže iz 30 zemalja prenosile su natjecanje za Pjesmu Eurovizije, koje je tada pratilo približno 600 milijuna gledatelja. Televizijski je prijenos bio na visokoj razini. Posredstvom kamera i mikrofona, show je ušao u domove širom svijeta i svi su mogli osjetiti djelić svečane atmosfere, koja je tada vladala u glamuroznoj dvorani u švicarskoj Laussanei, no, gledatelji s područja tadašnje Jugoslavije bili su ipak pomalo zakinuti, jer nije bilo komentatora koji je detaljno izvještavao s lica mjesta. Ipak, kilometarsku je udaljenost iz studija TV Zagreb vješto uspio 'premostiti' legendarni voditelj i komentator Oliver Mlakar, koji, nakon pobjede, nije skrivao emocije.

Prvorazredna senzacija

Kako su nade da će amateri iz Zadra biti najbolji na natjecanju u Lausannei bile ravne vjerovanju u čuda, pobjeda grupe 'Riva' odjeknula je kao prvorazredna senzacija. U Zadru se uspjeh njihovih mladih sugrađana proslavljao i prepričavao s istim žarom kao da su košarkaši Zadra osvojili Prvenstvo Europe. U mnogim se domovima slavilo sve do jutra, neki su pak, nakon jakog pljuska, izašli i na ulice, nebo je gorjelo od svjetlećih raketa, a poštari su ekspresno počeli raznositi brzojave–čestitke na pet zadarskih adresa, dok su neki i telefonski čestitali pobjednicima.

-'Riva na krovu Europe', 'Vjerovali smo u uspjeh Rive', 'Bioenergijom do pobjede', samo su neki od grafita koji su, u ponedjeljak 8. svibnja, osvanuli na zadarskim zidovima, a samo dan ranije, u posebnoj emisiji Radio Zadra posvećenoj nastupu 'Rive', Zadrani su bili skeptični. Predviđali su da će 'Riva' zauzeti neko od počasnih mjesta, no gotovo nitko nije vjerovao u veći uspjeh, a kamoli u prvo mjesto, nitko osim Zadranke Maje Žuvele, koja je prognozirala pobjedu te je stoga osvojila i nagradu. Svojim sugrađanima, laureatima eurovizijskog natjecanja, Zadrani su, po povratku, priredili veličanstven doček – pravu mediteransku feštu koja je potrajala do jutra. Slavlje je podsjećalo na zlatna, sportska vremena, kada su zadarski košarkaši osvajali Prvenstvo Jugoslavije, a kako bi se odužili, iako umorni, članovi grupe 'Riva' za okupljene na Narodnom trgu održali su koncert.

No, nije samo Zadar slavio, pobjedu je slavila čitava zemlja, a na uspjeh Rive gledalo se i kao na briljantan, poslovni potez te sjajnu reklamu, koja je došla baš u pravo vrijeme, uoči turističke sezone. Da su pobjeda na natjecanju za Pjesmu Eurovizije i turizam itekako povezani, zaključilo se i po tome što od tri konkurentske, turističke zemlje, Italije, Španjolske i Grčke, nismo tada dobili niti bod. Pobjeda 'Rive' bila je svakako dobar posao i za diskografa, zagrebački 'Jugoton', koji je imao ugovor s tom mladom grupom čija je LP ploča, s pobjedničkom pjesmom 'Rock Me', bila zgotovljena baš uoči natjecanja u Švicarskoj. Već u ponedjeljak ujutro, dok je pobjeda još bila 'vruća', iz Jugotonove su tvornice u Dubravi krenuli kamioni puni ploča i kazeta grupe 'Riva', a tadašnji glavni i odgovorni urednik Jugotona, Siniša Škarica, najavio je kako pravi posao s inozemstvom tek predstoji, no pobjedom na Eurosongu, startne su pozicije bile bolje no ikada. Pobjedom Rive na dobitku je bio i Zagreb koji je dobio organizaciju 'Pjesme Eurovizije 90' i priliku da bude domaćin predstavnicima iz 22 zemlje.