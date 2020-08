U Opatiji rezervirala smještaj u prestižnom hotelu koji je - zatvoren!

Čitateljica miss7 dojavila je nevjerojatnu priču o skandaloznoj situaciji koja joj se upravo dogodila u Opatiji, u kojoj je namjeravala provesti opušten vikend sa svojom malodobnom kćeri.

Rrezervirala je smještaj u prestižnom Remisens Premium Heritage Hotelu Imperial. Riječ je o jednom od najstarijih opatijskih hotela smještenom uz samo obalu nedaleko od gradskih znamenitosti, a koji se može pohvaliti i podatkom da je drugi sagrađeni hotel na hrvatskoj obali. Spomenuti povijesni hotel nadaleko je poznat Opatijcima i njihovim gostima, no iznenadila se kada ju je po dolasku na vratima dočekala obavijest - kako je hotel zatvoren!



"To je prevara, dovode se ljudi u zabludu. Nije to traljavost, to je ciljana prevara da te tu dovedu i stave pred gotov čin. To je skandalozno", započela je svoju ispovijest čitateljica. "Izabrala sam taj hotel, nisam željela drugi. Radi se o tome da čovjek nešto za svoj novac bira. Željela sam biti u blizini plaže na koju već godinama dolazim sa svojom obitelji, a budući da imam ozlijeđenu nogu, željela sam biti na što manjoj udaljenosti od nje jer mi je hodanje vrlo bolno. No, to ni nije ključno, ključno je da je čovjek nešto odabrao, ponuđeno mu je da to rezervira, potom dolazi tu gdje na vratima na A4 papiru stoji kako je hotel zatvoren", nastavlja svoju ispovijest čitateljica.

Kada je stupila u kontakt s djelatnicima hotela otkrila je kako je njezina rezervacija preusmjerena na Remisens Premium Hotel Ambasador, koji je također jedan od hotela u sklopu kompanije Liburnija Riviera Hoteli. "Oni ti kažu da su te samoinicijativno prebacili u neki drugi svoj hotel, uopće nije važno koja je kategorizacija premda taj alternativni hotel ima pet zvjezdica. No, mene to nije zanimalo budući da on nije na lokaciji koju sam željela, niti je to hotel koji sam izabrala. Da sam željela taj hotel, rezervirala bih ga", ispričala je otkrivši kako gostu u tim trenucima preostaju samo dvije stvari - prihvatiti ponuđeni smještaj ili potražiti drugi. "Potpuno suludo. Oni prodaju nešto što ne postoji. To je glavna stvar. Nemaš kao potrošač nikakvu kontrolu nad ovim procesom već te oni ubacuju u smještaj koji njima odgovara te pritom ne reguliraju cijenu ni na koji način", zaključuje čitateljica.