U nedjelju se u cijeloj Hrvatskoj očekuju pljuskovi ali ljetno vrijeme vratit će se jako brzo

Pretežno sunčana subota s rijetkim lokalnim pljuskovima nagovještava nestabilno vrijeme u većini Hrvatske za nedjelju i ponedjeljak. Pritom, pljuskovi će biti osobito izraženi na sjeverozapadu Hrvatske u nedjelju. No, to je samo prolazno osvježenje jer će sredinom novoga tjedna ponovno stići sunčani i sve topliji dani, a ponegdje i vrući.

Meteorolog Izidor Pelajić iz DHMZ-a za HRT je pripremio detaljnu prognozu koju prenosimo u cijelosti:

"U nedjelju pljuskovi s grmljavinom u Slavoniji, Baranji i Srijemu lokalno mogu biti i izraženiji, praćeni prolazno pojačanim vjetrom koji će inače biti slab. Jutarnja temperatura od 14 do 16 °C, a povremenoj kiši unatoč najviša oko 25 °C.

Osjetno svježije nego u subotu, od 22 do 25 °C, bit će u središnjoj Hrvatskoj gdje će pljuskova biti najviše, često izraženih i praćenih grmljavinom, a naoblaka promjenjiva. Prolazno će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

U gorju također lokalno obilniji pljuskovi, kao i ponegdje na sjevernom Jadranu, ali uz ipak česta i suha i sunčana razdoblja - poglavito na Kvarneru, gdje bi uz malo sreće u drugom dijelu dana oborina mogla izostati. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a temperatura će umnogome ovisiti o sunčanim razdobljima, uglavnom od 23 do 27 °C.

U Dalmaciji djelomice sunčano. Malo kiše može pasti ponajprije u unutrašnjosti, a ujutro ponegdje na sjevernom dijelu. Jutarnja temperatura u Zagori od 13 do 16 °C, na obali i do 20 °C, a danju oko 27 °C.

Najsunčanije i najstabilnije zadržat će se na krajnjem jugu Hrvatske gdje će - kao i drugdje na Jadranu - more biti većinom mirno ili malo valovito, uz umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Ujutro nekima i odveć toplo, od 14 do 19 °C, a danju do 28 °C."

"U ponedjeljak će osvježenje stići i do juga Jadrana - uz česte pljuskove i grmljavinu, te moguće nevere na Jadranu. U utorak već smirivanje, pretežno sunčano i malo toplije, ujutro uz umjerenu buru, osobito na sjevernom dijelu, a danju sjeverozapadnjak koji će u stabilnu i još malo topliju srijedu sredinom dana ponegdje na udare biti i jak.

Na kopnu postupno smirivanje već u ponedjeljak, no valja računati na malo kiše, poglavito u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. A u tim će krajevima prolazno povećane naoblake biti i idućih dana - većinom sunčanih i opet toplijih. Vjetar će pritom na kopnu biti slab ili umjeren sjeveroistočni", prognozirao Pelajić.