U luku Ploče iz Kine ovaj vikend stiže drugi brod s 13 segmenata

U luku Ploče ovaj vikend stiže brod iz Kine s dijelovima za Pelješki most. Radi se o drugom brodu koji iz kineskih pogona dovozi segmente čelične rasponske konstrukcije budućeg mosta. Ovaj put brodom Pacific Alert u Ploče pa zatim na gradilište mosta stiže 13 segmenata čelične konstrukcije koji su ukupno teški gotovo 4000 tona, odnosno 3840 tona. Pacific Alert je iz kineskog Nantonga prema Pločama krenuo 11. rujna, a u Ploče bi trebao, prema podacima koje smo dobili iz Hrvatskih cesta, pristati u nedjelju, 11. listopada.

Druga isporuka segmenata čelične rasponske konstrukcije trebala je u Hrvatsku stići još na proljeće, ali je zbog pandemije korona virusa to bilo nemoguće. Kad brod Pacific Alert stigne na svoje odredište, proći će carinsku proceduru te će se uputiti na gradilište mosta na istovar tereta. U Hrvatskim cestama kažu da s Pacific Alerta nitko od posade neće silaziti na kopno te da je nadležna lučka kapetanija u svom odobrenju za pristanak odredila svu proceduru u detalje pa tako i tko ide na brod. U HC-u kažu da bi 23. listopada iz Kine prema Hrvatskoj trebao krenuti i treći brod s 15 segmenata čelične konstrukcije. Pojašnjavaju da su ova dva zadnja broda u biti druga isporuka segmenata, 2a i 2b, te da će ukupno biti pet isporuka. Pritom, napominju, u zadnjoj, petoj isporuci, bit će pomoćne čelične konstrukcije. Utovar za treću isporuku segmenata, kažu u Cestama, kreće u 11 mjesecu i to će biti zadnja isporuka u ovoj godini.

Brodovi s četvrtom i petom isporukom u Hrvatsku bi iz Kine trebali stići početkom sljedeće godine. Prvi brod s 29 segmenata čelične rasponske konstrukcije za Pelješki most iz Kine u Hrvatsku stigao je krajem veljače ove godine. Tad je situacija s koronavirusom u Kini bila puno gora nego u Hrvatskoj, dok je sad obrnuto. Na brodu “Da Yu Xia” tada su stigla i 22 kineska mornara koja su prošla detaljnu kontrolu epidemiologa i sanitarne inspekcije, ali nisu silazili s broda dok je on bio u luci Ploče i na gradilištu mosta za vrijeme istovara. S dolaskom 13 novih segmenata tako će ukupno njih 42 biti na gradilištu mosta. Do kraja godine bi u Hrvatsku trebalo stići ukupno 57 segmenata, s onom isporukom koja kreće u studenom.

Ukupno će biti iz Kine dovezeno 165 segmenata čelične rasponske konstrukcije. Segmenti koji su stigli u veljači već su montirani na stupove i počelo je njihovo zavarivanje. Pandemija koronavirusa omela je dinamiku građenja Pelješkog mosta jer su jedno vrijeme pogoni u Kini bili zatvoreni pa i isporuka segmenata nije išla kako je bilo planiralo. Usto, iz Kine nisu mogli stići ni zavarivači potrebni za spajanje segmenata. Oni su u Hrvatsku stigli tek početkom kolovoza, i to posebnim zrakoplovom. S druge strane, u Kinu nisu mogli sve do srpnja otići hrvatski nadzorni inženjeri da provjeravaju kvalitetu proizvodnje. U HC-u kažu da je ekipa zavarivača koja je stigla odlična, da se radi o specijalistima iz pogona u kojima se proizvode segmenti čelične rasponske konstrukcije mosta.