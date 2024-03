VIDEO Kakvo prevrtljivo vrijeme: U jednom danu izmijenili se zima i proljeće, u Međimurju je padala i tuča

U Zagrebu je sinoć padao snijeg, a ujutro se već vratilo proljetno vrijeme. Međutim, u Međimurju je bilo nešto drugačije. Nakon jutarnjeg sunca, građane je iznenadila tuča. Ovo prevrtljivo vrijeme je na svom Facebook profilu zabilježio i gradonačelnik Murskog Središća, Dražen Srpak.

Kako je izgledalo nevrijeme i kišno popodne u Međimurju možete pogledati na snimkama s Facebooka.

Prema DHMZ-u, ovo proljetno vrijeme će se nastaviti i sutra. Najavljuju sunčano vrijeme, posebice na Jadranu. Ujutro u unutrašnjosti će biti nešto hladnije, pa mjestimice može biti magle, mraza i malo kiše. Poslijepodne je moguć i izolirani pljusak, osobito na istoku zemlje.

Vjetar će tijekom dana biti slab, u Slavoniji mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će ujutro biti slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, dok će poslijepodne puhati jugozapadni, pa zatim i jugo. Najniže temperature će biti od -2 do 3 °C, a na Jadranu između 5 i 10 °C. Predviđa se kako će najviša dnevna temperatura biti od 12 do 17 °C.

