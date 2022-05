U dvije godine ruku na sebe u Hrvatskoj diglo 115 djece: Što je uzrok i kako to spriječiti?

To što se u medijima ne mogu pronaći članci o samoubojstvima djece, ne znači da se ona ne događaju. Mediji o njima ne izvještavaju. Ako neki i objavi vijest, kloni se detalja jer postoji opasnost od kopiranja čina, tzv. Wertherova efekta, na što upozorava i Svjetska zdravstvena organizacija. U pet godina, od 2017. do 2021., u Hrvatskoj je samoubojstvo počinilo 28 djece, cijeli jedan razred, a u posljednje dvije godine čak 115 ih je to pokušalo. Samoubojstvo je tragičan čin i izraz ljudske patnje koji ima nesagledive posljedice na obiteljskom, ali i širem društvenom planu, napominje psihologinja Andreja Bogdan.