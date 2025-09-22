Naši Portali
KOD FERDINANDOVCA

U Dravi se utopio 63-godišnjak nakon prevrtanja čamca

Velika potraga kod Varaždina: Čovjek je autom sletio u Dravu
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Tanja Pernička/Hina
22.09.2025.
u 06:37

U čamcu su se nalazila trojica muškaraca

U rijeci Dravi kod Ferdinandovca u nedjelju u popodnevnim satima utopio se 63-godišnji muškarac nakon prevrtanja čamca u kojem se nalazio, izvijestila je Policijska uprava koprivničko-križevačka.

U nedjelju u poslijepodnevnim satima na rijeci Dravi kod Ferdinandovca došlo je do prevrtanja čamca u kojem su se nalazila trojica muškaraca. Tom prilikom došlo je do utapanja 63-godišnjeg muškarca, objavljeno je na internetskim stranicama Policijske uprave koprivničko-križevačke. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.
rijeka drava utapanje

