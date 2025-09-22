U Dravi se utopio 63-godišnjak nakon prevrtanja čamca

U rijeci Dravi kod Ferdinandovca u nedjelju u popodnevnim satima utopio se 63-godišnji muškarac nakon prevrtanja čamca u kojem se nalazio, izvijestila je Policijska uprava koprivničko-križevačka.
U nedjelju u poslijepodnevnim satima na rijeci Dravi kod Ferdinandovca došlo je do prevrtanja čamca u kojem su se nalazila trojica muškaraca. Tom prilikom došlo je do utapanja 63-godišnjeg muškarca, objavljeno je na internetskim stranicama Policijske uprave koprivničko-križevačke. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.
