U deset dana kampanje već milijun Amerikanaca cijepljeno protiv koronavirusa

Već je milijun Amerikanaca primilo prvu dozu cjepiva protiv koronavirusa, objavio je u srijedu direktor glavne savezne agencije za javno zdravstvo Robert Redfield.

SAD je danas prešao važan prag, "lokalne vlasti su objavile da je više od milijun ljudi primilo prvu dozu cjepiva protiv covida-19 u kampanji cijepljenja koja je počela prije deset dana", kazao je on.

Glavni savjetnik za vladin program cijepljenja Moncef Slaoui rekao je ipak novinarima da cilj o imunizaciji 20 milijuna ljudi do kraja godine vjerojatno neće biti dostignut. SAD imaju za cilj cijepiti 100 milijuna ljudi prije kraja prvog tromjesečja 2021., a još 100 milijuna do kraja drugog tromjesečja.

Robert Redfield je ipak pozvao da se nastave poštivati mjere fizičke distance i nošenje maski. Dva cjepiva, Pfizer-BioNTech i Moderna dosad su odobrena u SAD-u.

Glavni američki imunolog Anthony Fauci rekao je u srijedu da bi zemlja, ako se program nastavi bez problema, mogla doseći imunitet od 70 do 85 posto do sljedećeg ljeta. "Do sredine ili kralja ljeta, mislim da ćemo imati, ako to korektno izvedemo, 70 do 85 posto populacije cijepljene", kazao je u intervjuu za WebMD.

"Kada se to dogodi, nad čitavom državom postojat će zaštitni kišobran", rekao je Fauci koji se javno u utorak cijepio prvom dozom Modernina cjepiva protiv covida-19.