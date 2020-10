U Češkoj i Nizozemskoj alkohol se može prodavati samo do 20 sati

Drugi val “lockdowna”, zatvaranja društvenog života zbog rastućeg broja novooboljelih od COVID-19, započeo je u Europi uvođenjem strogih mjera u Češkoj i Nizozemskoj, a mogao bi biti nastavljen i u Francuskoj, čiji se predsjednik sinoć obraćao naciji, i u Velikoj Britaniji, gdje znanstvenici, ali i šef oporbe i gradonačelnik Manchestera, smatraju da bi nacionalni, opći “lockdown” u trajanju od dva ili tri tjedna poslužio kao prekidač, koji prekida rast zaraženih, nakon čega bi se građani i ekonomija vratili u kakvu-takvu normalu.

Trajat će do četiri tjedna

Među novim mjerama, koje nisu uvođene tijekom prvog “lockdowna” u Europi, od kraja ožujka do svibnja ili lipnja, je i zabrana prodaje alkohola u trgovinama nakon 20 sati. Takva je mjera uvedena u Češkoj i Nizozemskoj i očito je zamišljena s ciljem demotiviranja ljudi da se, zbog nemogućnosti odlaska u kafiće, okupljaju na uličnim zabavama.

– Ljudi su pitali kako to da su se kafići morali zatvarati u 22 sata kad se i dalje može kupiti alkohol u trgovinama. Sad smo i to riješili – objasnio je nizozemski premijer Mark Rutte.

I u Češkoj i u Nizozemskoj novi “lockdown” stupio je na snagu jučer, u Češkoj je zamišljen da traje tri tjedna, u Nizozemskoj četiri tjedna, a u obje zemlje zatvoreni su kafići, pivnice, barovi i restorani. Restorani ne mogu raditi ni na terasama, samo jela za van, odnosno dostavu. U Nizozemskoj su zatvoreni i tzv. coffeeshopovi, kafići u kojima se prodaju i marihuana i hašiš. U Nizozemskoj nisu, ali u Češkoj jesu zatvorene i škole, fakulteti i studentski domovi, ali ne i vrtići. Ako se u Nizozemskoj uoči da se mjere socijalnog distanciranja i dezinficiranja ne poštuju u nekim trgovinama, i te će trgovine biti zatvorene, najavljeno je.

– To su bolne mjere, ali to je jedini način. Moramo biti stroži, a građani se moraju pridržavati mjera – rekao je nizozemski premijer Mark Rutte u utorak navečer. Njegova vlada mjesecima je odbijala podržati preporuke o nošenju maski kao korisnom načinu sprečavanja širenja zaraze novim koronavirusom, no sada je popustila: maske će postati obvezne unutar svih javnih prostora, čim vlada promijeni zakon, odnosno smisli valjanu pravnu osnovu za takvu mjeru koja se prvi put nameće Nizozemcima

. – Ne želimo da se o mjerama raspravlja, želimo da ih ljudi poštuju – rekao je premijer Rutte. Ministar zdravstva Hugo de Jonge citiran je u nizozemskim medijima kako smatra da su se Nizozemci previše opustili jer je vlada dosad davala epidemiološke mjere u obliku savjeta, pa su ljudi mislili da nije baš nužno da poštuju sve mjere.

– Sad to morate poštovati. Prestanimo s debatama o savjetima. Razdoblje u kojem ste bili bez obveza apsolutno je završilo – poručio je nizozemski ministar zdravstva. Prema podacima nadležne europske agencije ECDC, Češka je trenutačno rekorder po broju novooboljelih u 14 dana na 100 tisuća stanovnika. U Češkoj je ta brojka 581, u Belgiji 469, u Nizozemskoj 412, Francuskoj 307, Španjolskoj 294, Velikoj Britaniji 283. U Hrvatskoj 113.

Drugi val koronavirusa jača

– Drugi val koronavirusa očito jača i situacija je ozbiljna, no ne treba izazivati paniku. Bolje razumijemo virus i znamo što trebamo činiti – komentirao je jučer glasnogovornik belgijske vlade Steven Van Gucht.

U Belgiji je prošli tjedan u odnosu na tjedan prije udvostručen broj novooboljelih, a za 81 posto povećan je broj primljenih na intenzivnu njegu s dijagnozom COVID-19. Nastavi li se takav trend, Belgija sredinom studenog više možda neće imati mjesta na intenzivnoj njezi. U Francuskoj, podaci za Pariz još su alarmantniji: do kraja sljedećeg tjedna odjeli intenzivne njege u pariškim bolnicama mogli bi doseći 90-postotnu popunjenost.

Češka vlada jučer je produljila ekonomske mjere pomoći poduzećima i radnicima koji ne mogu raditi zbog “lockdowna”: država ponovo preuzima na sebe isplatu plaća (procjenjuje se za 200 tisuća radnika) i odgađa obvezu plaćanja PDV-a i drugih poreza (ne oprašta, nego odgađa tu obvezu do kraja godine).

