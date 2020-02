U bolnici čekala pregled pa ugledala prijateljičinog supruga, no ona nije bila s njim

Buduća majka ostala je u šoku kada je u bolnici dok je čekala pregled srela supruga svoje najbolje prijateljice, ali koji je bio u društvu druge žene koja je bila u visokom stupnju trudnoće.

Žena se na Redditu požalila kako je bilo i više nego očito da je suprug njezine prijateljice u romantičnoj vezi s drugom ženom te da ne znam što joj je sada činiti.

Dok su joj neki savjetovali da odmah sve kaže svojoj prijateljici, drugi su joj pisali kako njemu treba dati šansu da sam prizna svojoj ženi aferu, piše Daily Mail.

Žena je, između ostaloga, napisala i kako je riječ o prijateljici koju najduže poznaje, a da ona svoga supruga obožava.

Unatoč brojnim savjetima da ne govori ništa, odlučila je prijateljici reći istinu i onda je zbog toga ostala shrvana.

Zahvalila joj se na iskrenosti te nije sumnjala u ono što joj je prijateljica govorila.

– Odmah mi je povjerovala, no pokušala ga je opravdati. Samo sam je slušala i nisam znala što bi joj rekla. To je bio veliki šok za nju i treba odgovore. Meni je zahvalila na iskrenosti i to me rasplakalo – napisala je kasnije ishod cijele situacije ova buduća majka.