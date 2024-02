U blizini Požege netko brutalno ozlijedio psa, 'Nikad se nitko u selu nije žalio na njega'

ŠOK KOD VARAŽDINA

Ravnatelj škole u Ludbregu objasnio kako je učenik pao kroz prozor: 'Odmah smo obavijestili nadležne'

Varaždinska policija je ranije potvrdila kako je do incidenta došlo oko podneva te da je dječak dobio ozljede, no one nisu opasne po život