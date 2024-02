U Beču održan 31. Hrvatski bal. Obilježila ga je Osječko-baranjska županija, buran pljesak ministru Anušiću

"Bal je tradicija, čijom organizacijom, kao i drugim sportskim manifestacijama povezujemo iseljenu i domovinsku Hrvatsku, pokazujemo tko smo i što smo zahvaljujući bogatstvu tradicije i kulture, čuvajući naš nacionalni identitet”, rekao je predsjednik Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport (AHZ) u Beču Zlatko Šljivić Gale, uvodno pozdravivši sve goste i uzvanike u subotu u bečkom hotelu Arcotel Wimberger na 31. Hrvatskom balu, koji ova Zajednica već tradicionalno organizira svake godine.

Pokrovitelji bala bili su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i hrvatsko Veleposlanstvo u Austriji.

“Balom čuvamo našu kulturu i jezik i ujedno gradimo i mostove povezivanja dviju prijateljskih država Austrije i Hrvatske”, istakao je Šljivić Gale, koji je u ime AHZ-a i otvorio balsku svečanost, na kojoj se je okupilo oko 250 gostiju i uzvanika iz političkog, diplomatskog, vjerskog, gospodarskog, kulturnog i sportskog života.

Lani je partner Hrvatskog bala bila Međimurska županija, a ove je godine bila Osječko-baranjska županija, čije je izaslanstvo predvodio Mato Lukić, koji je preuzeo mjesto župana s pozicije zamjenika župana nakon što je donedavni župan Ivan Anušić imenovan ministrom obrane u Vladi RH i potpredsjednikom hrvatske Vlade. Osim Lukića, među uzvanicima, bili su i Croatiana Gregurić, savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH, te hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić sa svojim diplomatskim timom. U njemu su bili opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Beču Silvio Kus, prva tajnica Andrea Šelendić, prvi tajnik Mate Bačić i novi vojni izaslanik Mario Pavlak.

Kroz program je dvojezično, na njemačkom i hrvatskom jeziku vodio sjajni voditeljski par, Mirna Jukić Berger, predstavnica suvremenih hrvatskih doseljenika u Austriji pri Savjetu Vlade RH za Hrvate izvan RH i austrijska Olimpijka i poznati hrvatski TV voditelj Branko Uvodić, koji kako je istaknuto na Balu, ove godine proslavlja 50. godišnjicu svog neumornog novinarskog i voditeljskog rada. Čestitke Branku!

“Nama u Središnjem državnom uredu važan je kontinuitet rada i snaga hrvatskih zajednica, u ovom slučaju Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport da na balu okupi 250 i više Hrvata, kojim se promiče ne samo hrvatska kultura i identitet nego i zajedništvo. A pozivanje na bal i nazočnost na balu u Beču Osječko-baranjske županije i župana Lukića govori o posebnom načinu povezivanja hrvatskog iseljeništva s hrvatskom domovinom i angažmanu ove Zajednice na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta”, rekla je Croatiana Gregurić pozdravivši austrijske Hrvate u ime državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonka Milasa.

“Impresionirana sam balom na kojem se prekrasno i dostojanstveno slavi hrvatski identitet, kombinirajući hrvatska i austrijska kulturna obilježja”, rekla je Gregorić za Večernji list. Nazočnima se je prigodnim govorom obratio i Osječko-baranjski župan Mato Lukić, predstavivši značajna dosadašnja postignuća ove Županije. “S 260.000 stanovnika, i s 35 općina i sedam gradova, druga smo po veličini županije u Republici Hrvatskoj, odmah iza Splitsko-dalmatinske”, rekao je Lukić.

“Drago mi je da sam prije sedam godina, kada smo počeli graditi novu priču Osječko-baranjske županije bio prvi zamjenik u timu čovjeka koji je danas potpredsjednik hrvatske Vlade i ministar obrane Republike Hrvatske Ivana Anušića, koji je visoko postavio ljestvicu u realizaciji projekata, nakon čega smo ojačali, o čemu govore i postignuti rezultati”, istakao je Lukić, nakon čega se je dvoranom, u kojoj je bio i popriličan broj Slavonaca prolomio buran pljesak upućen ministru Anušiću.

Lukić je istakao kako su Hrvati izvan Hrvatske u fokusu Osječko-baranjske županije. Posebno oni u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, kojima pomažu na razne načine uključujući i prijenos znanja, kako bi danas sutra, kada te tri zemlje uđu u EU mogle aplicirati i povlačiti sredstva EU-a. “Mi smo lideri u Republici Hrvatskoj po povlačenju sredstava iz EU fondova, sredstava koja nam život znače”, konstatirao je Lukić, potkrijepivši to brojkama: “Cijeli istok Hrvatske u projektu Slavonija, Baranja, Srijem realiziran zajedno s hrvatskom Vladom, koji je krenuo iz naše Županije donio nam je 3 milijarde eura, od čega jednu milijardu Osječko-baranjskoj županiji”, napomenuo je sadašnji čelnik te Županije.

Lukić je nazočnima predstavio i gospodarska postignuća Županije na čijem je čelu, sve njene raspoložive i za domaće i strane goste primamljive resurse i ponude, uključujući onu turističku i eno i gastro ponudu. Ali i sve aktualne EU projekte, poput onog u Osijeku “teškog” 200 milijuna eura, kao i brojne ulagačke poput dolaska američkih, njemačkih i drugih tvrtki u ovu regiju.

Na kraju je Lukić pozvao sve nazočne da navrate u Osječko-baranjsku županiju, uz napomenu kako se “ u Slavoniju dolazi kao gost, a odlazi kao prijatelj”, što potvrđuje i laskava titula da je Slavonija “najsrdačnija regija u Europi”.

“Morali smo, a i dobili smo priliku mijenjati percepciju županije, da je u Slavoniji sve loše i da je Slavonija jadna. Da se puno ljudi iseljava, kako se nismo oporavili od rata itd. Odlučili smo krenuti u ozbiljan posao i mijenjati sve što nije bilo dobro. I uspjeli smo, u mnogo toga”, rekao je Lukić za Večernji list dodavši: “U gospodarstvu bilježimo najveći broj zaposlenih od samostalnosti Hrvatske, iznad nacionalnog prosjeka su nam novootvoreni obrti, ogromna sredstva uložili smo u kontinentalni turizam, izdigli smo ruralni dio Slavonije u turističko-autohtonom smislu. U Slavoniji se bolje živi. Zahvaljujući i projektima i sredstvima Europske unije”.

Kao posljednji govornik posjetiteljima se je obratio hrvatski veleposlanik Daniel Glunčić s važnom vijesti za hrvatske roditelje o odluci Vlade austrijske savezne pokrajine Štajerske da od jeseni ove godine odnosno školske godine 2024. / 2025. uvodi hrvatski jezik kao samostalni predmet nastave materinskog jezika u svoj redovni školski sustav, što su mediji nazvali “velikim uspjehom hrvatske diplomacije”.

“Kada sam čuo tu vijest, bio sam jedan od najsretnijih hrvatskih veleposlanika u inozemstvu. Nažalost, austrijska Savezna vlada je drugačijeg mišljenja i smatra da zastarjeli model B / K / S - bosanski, hrvatski, srpski, koji je umjetno stvorena jezična tvorevina, mora ostati. Protiv toga ćemo se zajedno boriti i tu nam je potrebna i vaša pomoć da u hrvatskim zajednicama diljem Austrije iskazujete interes za uvođenje hrvatskog materinskog jezika u redovnu školsku nastavu. Nadam se da ćemo uspjeti i da će druge savezne pokrajine slijediti primjer Štajerske”, istakao je Glunčić.

Zahvalivši AHZ-u i njegovom čelništvu što svake godine ulaže veliki napor u organizaciju Hrvatskog bala i gradi mostove suradnje između Austrije i Hrvatske, Glunčić je poručio nazočnim Hrvatima: “Važno je da ovdje zajedno s Austrijancima slavite i veselite se, da pokažete hrvatsku kulturu i jezik. Da se integrirate u austrijsko društvo, a ne asimilirate, jer vas upravo hrvatski identitet čini ljudima, koji jeste. I da ste važan integrativni čimbenik u austrijskom društvu koji njeguje vlastiti identitet i korijene, ne zaboravljajući odakle dolazite i odakle su vam roditelji i preci”.

Za Večernji list hrvatski je veleposlanik rekao kako je Hrvatski bal AHZ-a u Beču “važna poveznica iseljene i domovinske Hrvatske” i važno mjesto “okupljanja, druženja i umrežavanja Hrvata iz cijele Austrije”. Nakon govornika bal je svečanim mimohodom, a potom i neizostavnim valcerom, otvorila poznata bečka plesna škola “Rueff”, uz burno odobravanje nazočnih. Potom je porukom “Sve je valcer” predsjednik AHZ.a Šljivić Gale otvorio bal i pozvao sve zainteresirane na plesni podij. Odaziv na ples u tročetvrtinskom taktu bio je impresivan, čime je zapravo počela plesna fešta koja je trajala do ranih jutarnjih sati.

U sjajnoj atmosferi i zanimljivom šarolikom programu slavili su i brojni predstavnici hrvatskih udruga u Beču i Austriji. Među njima i predstavnici gradišćanskih Hrvata koji su u siječnju imali svoj Hrvatski bal. “Okupljanja Hrvata u Beču, nikada dosta, treba iskoristiti svaku priliku. Svaki bal ima svoju povijest i opravdanja. Naš je bio 77. po redu, a danas smo ovdje na 31. u organizaciji Austrijsko-hrvatske zajednice, kojem smo našim savjetima i mi na neki način kumovali kada je prvi puta počeo. Dobro je da su oba tu i da se ljudi koji su došli živjeti u Beč osjećaju kao dio ovog grada i austrijske kulture”, rekla nam je glavna tajnica Hrvatskog centra u Beču Gabriela Novak Karall.

Raznolik glazbeno-plesni program oblikovali su glazbeni sastavi Džentlmeni iz Osijeka,“Panonica band” iz Vinkovaca i pjevač narodne (tamburaške) glazbe Stjepan Jeršek Štef. Posebna atrakcija i iznenađenje večeri bila je sjajna violinistica Sanja Stojanović iz Splita.

U sklopu balske svečanosti promovirana je i autobiografska knjiga “260 dana” autora Marijana Gubine, koja je od 2011. od kada je izašla do danas naišla na nevjerojatan prijem u Hrvatskoj i diljem svijeta, te je po njoj najavljen i istoimeni međunarodni film u režiji Jakova Sedlara, za koji scenarij potpisuje Oskarovac Barry Morrow.

“Cijeli projekt nazvan 260 dana, kroz roman, kazališnu predstavu i prvi film visoke međunarodne produkcije o kalvariji hrvatskog naroda u Domovinskom ratu, šalje u svijet niz ozbiljnih poruka o Hrvatskoj i promovira je na način koji je zaslužila”, rekao je autor knjige Gubina obraćajući se nazočnima na balu u Beču, koji su imali priliku besplatno dobiti njegovu dvojezičnu knjigu, na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Kako je Gubina rekao za Večernji list važno mu je da svijet iz ove potresne svjetske filmske priče vidi “da su se Hrvati obranili, da nisu bili agresori, da su iznijeli jednu nevjerojatnu pobjedu. I da, iako su bili žrtve i dalje su ostali Katolici i normalan narod, koji ne teži osveti i novom nasilju nego idu svojim putem, poštujući sve koji su dali svoj obol za samostalnost hrvatske države”.

U svakom slučaju jedan uspio i profesionalno odrađen bal, put različitosti, okrunjen i bogatom tombolom, za čiju su šaroliku organizaciju pregršt pohvala dobili predsjednik AHZ-a Zlatko Šljivić Gale i predsjednica za kulturu te Zajednice Jadranka Vincek s članovima balskog tima.

Kada smo na kraju Šljivića Galu i Vincek pitali da li su zadovoljni kako je protekao ovogodišnji Hrvatski bal oni su nam rekli:

“Velika hvala svima koji nas svojim dolaskom na naše manifestacije podržavate. Hvala i hrvatskim županijama koje su prepoznale važnost ove naše manifestacije te svake godine jedna od njih nas počasti pokroviteljstvom. Prošle godine međimurska s županom Matijom Posavcem, a ove godine Osječko-baranjska predvođena županom Matom Lukićem. Za idući bal planiramo predstaviti Ličko-senjsku županiju na čelu s županom Ernestom Petrijem. A potom i neku bosansko-hercegovačku županiju”, rekao je Šljivić, pozvavši sve koji se žele uključiti u rad Zajednice, posebice mlade ljude, da se jave, kako bi bila još uspješnija. U nastavku je zahvalio, kako je rekao, “svojoj desnoj ruci”, Jadranki Vincek na suradnji te cijelom timu, u kojem su bili i Nenad Bošnjak dopredsjednik AHZ-a i predsjednik KUD “Busovača”, Dragica Brekalo i mnogi drugi, kao i Dina Šunić sa suprugom Igorom koja je AHZ-u bila ogromna pomoć pri prikupljanju nagrada za tombolu od Baranje i okolice do Zagreba i Rijeke. I to dodatno, uz one za koje se je pobrinula Osječko-baranjska županija, u Kopačkom Ritu, Erdutu, Aljmašu …

“Sada možemo napokon odahnuti. Ove godine imamo manje ljudi na balu nego lani, jer su ovaj tjedan u Beču zimski školski praznici, pa su i mnogi Hrvati s djecom otišli na odmor. Kako nam se to ne bi opet dogodilo, iduće godine Hrvatski bal ćemo održati 1. ožujka.

Veseli me da je na naš bal i ove godine došlo dosta Austrijanaca, koji iako ne znaju naš jezik vole doći i uživati u pjesmi i plesu s našim ljudima. To je taj most povezivanja koji naša Zajednica gradi godinama prema Austrijancima. Ali i prema domovinskoj Hrvatskoj. Ove je godine Osječko-baranjska županija bila ta koja je iseljenim Hrvatima u Austriji donijela dašak njihove domovine. No, svega toga ne bi bilo da nemamo potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, zato veliko hvala na toj potpori i drago nam je da ovdje predstavnica tog Ureda da vidi da je Hrvatski bal hvale vrijedan projekt”, rekla nam je Vincek.