U Austriji korona premijera: Rekordnih 1.346 novozaraženih u posljednja 24 sata

Gotovo svi austrijski mediji u srijedu su s zabrinutošću objavili vijest da je Austrija danas osvanula s rekordnih 1.346 novozaraženih u samo protekla 24 sata. To je od početka pandemije koronavirusa do srijede najviša do sada zabilježena vrijednost novih slučajeva zaraze u jednom danu odnosno kako navode „ negativni rekord, rekorda!“.

U stvari korona-premijera koja tjera strah u kosti ne samo običnim, malim austrijskim građanima nego i političkom vrhu i njegovom stručnom timu koji sada mora iznaći odgovor na pitanje: Što i kako dalje, jer zahtjevna zima još nije ni stigla?“ Isti problem trenutačno ne muči samo Austriju nego i gotovo sve ostale europske zemlje u i izvan austrijskog susjedstva, koje dodatnim mjerama i ograničenjima, najbolje što znaju i mogu, pokušavaju gasiti korona vatru, kako se ne bi pretvorila u požar bez kontrole.

Od 1.346 novozaraženih u srijedu u Austriji, 402 nova slučaja Covid-19 zaraze otpada na korona semaforu „crveno“ obojeni Beč, koji trenutačno ima 5.467 aktivno oboljelih. Inače u Beču je do sada od koronavirusa u proteklih više od pola godine oboljelo ukupno 21.397 Bečana, a 278 ih je umrlo, uključujući i dva smrtna slučaja s utorka na srijedu.

Nakon austrijskog glavnog grada najviše novozaraženih u protekla 24 sata je u Gornjoj Austriji (234), Tirolu (184), Donjoj Austriji (139), Salzburgu (134), Vorarlbergu (77), Koruškoj (72), Štajerskoj (62) i Gradišću (42), izvijestilo je austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova.

Potvrda da i Austrija stalno ide zabrinjavajućim ulaznim trendom je podatak o 1.072 nova slučaja zaraze prosječno dnevno u proteklih sedam dana. Statistički podaci o epidemiološkoj situaciji od početka pandemije krajem veljače do danas također pokazuju da je u Austriji do sada zabilježeno ukupno 58.879 oboljelih od koronavirusa, 45.846 ozdravljenih i ukupno 872 umrlih, uključujući čak 11 preminulih u protekla 24 sata. Do sada je ukupno testirano 1.861.672 ljudi.

Neki od austrijskih medija pišu da na ozbiljnost trenutačne epidemiološke situacije u zemlji ukazuje i podatak o vidnom porastu novih slučajeva zaraze koronavirusom za čak 33 posto u tjedan dana ako se usporedi današnji broj od 1.346 Covid-19 novozaraženih u Austriji s njih 1.029 prije sedam dana.

