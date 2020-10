U Austriji gotovo 2.000 novozaraženih. Nova nada brzi Covid-19 antigen testovi

Austrija ponovno „gori“ i Covid-19 požar sve se više širi. U srijedu ujutro zabilježen je opet novi negativan rekord ili „rekord rekorda“ kako ga nazivaju domaći mediji: gotovo 2.000 novozaraženih u samo protekla 24 sata ili točnije njih 1.958. To je do sada najviša vrijednost novih slučajeva zaraze od početka pandemije.

Dosadašnji rekord iznosio je 1.746, a zabilježen je 16. listopada. Od 1.958 novozaraženih od utorka na srijedu, u Beču ih ima 514. Slijede Donja Austrija (341), Gornja Austrija (328), Tirol (232), Salzburg (197), Štajerska (174), Vorarlberg (83), Koruška (55) i Gradišće (34). Prema službenim podacima Ministarstva unutarnjih poslova objavljenim u srijedu prijepodne trenutačno u Austriji od koronavirusa aktivno boluje 19.910 osoba, od čega je njih gotovo 1.000 odnosno 960 u austrijskim bolnicama, uključujući 147 pacijenata u intenzivnoj njezi.

Od početak pandemije do srijede u Austriji je zabilježeno ukupno 69.409 Covid-19 oboljelih, 52.617 ih se je oporavilo, a 925 umrlo, što je dodatnih 11 smrtnih slučajeva u proteklih 24 sata. Ukupno je do sada u 8,9 milijunskoj Austriji testirano gotovo dva milijuna ljudi odnosno njih 1.993.124 do srijede prijepodne. Kako bi se što brže otkrivali nositelji virusa i zaraženi i zaustavilo zabrinjavajuće razantno širenje koronavirusa, austrijska je vlada prošli tjedan odlučila proširiti strategiju testiranja kako bi se što je moguće brže došlo do rezultata.

Austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober je u srijedu zajedno s dva medicinska stručnjaka, potpredsjednicom austrijskog Društva za opću medicinu Susanne Rabady i bečkog liječnika Wolfganga Mücksteina na konferenciji za novinare predstavio implementaciju antigen testova u austrijsku nacionalnu strategiju Covid-19 testiranja.

„Dorađena verzija antigen testiranja, već isprobana u praksi uključena je u Austrijsku strategiju testiranja SARS-CooV-2“, rekao je Anschober. Istaknuo je kako kao dio nove proširene strategije testiranja od sutra svi liječnici opće prakse u Austriji mogu nuditi i provoditi antigen testiranje na Covid-19 virus. Napomenuo je kako antigen testovi nisu toliko visoko senzibilni kao PCR testovi na koronavirus, ali se znatno brže, samo za 15 minuta može doći do rezultata,jeftiniji su, mogu se masovno upotrebljavati, a također su dozvoljeni u zdravstvu.

„Kod pozitivnog rezultata brzih antigen testova obvezno je provjeriti rezultat dodatnim PCR testom“, upozorio je Anschober. Napomenuo je kako je proširena strategija antigen testiranja „dobra nadopuna“, koja će se od sutra provoditi kod liječnika opće prakse, bolničkim ambulantama, školama, staračkim domovima i drugim ustanovama.

„PCR testovi i dalje ostaju u upotrebi, a antigen testovi su samo dodatna mogućnost stizanja do brzog rezultata“, poručio je austrijski ministar zdravlja.

„Ne želimo da se ljudi sami kod kuće igraju doktora i da dugo čekaju na rezultat testiranja“, rekla je Rabady, pojasnivši zašto se uvodi brzo antigen testiranje.

Mückstein je izvijestio kako je antigen testiranje prvotno isprobano u praksi na više od stotinu slučajeva i da su pozitivni slučajevi zaraze koronavirusom vrlo brzo ustanovljeni, što je olakšalo traženje kontakata zaraženih, lociranje i njihovu izolaciju. Pozvao je sve one koji se osjećaju bolesno da odu do svoga doktora na testiranje i da će za samo 15 minuta znati jesu li ili nisu zaraženi koronavirusom.

U svakom slučaju brzi antigen testovi nova su nada za zaustavljanje sadašnjeg razantnog širenja zaraze Covid-19 virusom u ovoj alpskoj zemlji koja je danas imala čak 1.958 novozaraženih u samo 24 sata, uz rastuću stopu pozitivnih slučajeva novooboljelih od trenutačno za Anschobera „previsokih“ 9 posto.

U uvodnom dijelu austrijski ministar se je osvrnuo na trenutačno epidemiološko stanje ne samo u Austriji nego i u Europi i svijetu, konstatirajući da pandemije koronavirusa „još nije dostigla svoj vrhunac“.

„Posebno zabrinjavajuće je da je upravo Europa trenutačno epicentar pandemije koronavirusa i da upravo na nju otpada jedna trećina ukupnog broja novozaraženih u svijetu – više nego u SAD-u, Brazilu i Indiji zajedno“, zaključio je zabrinuto ministar Anschober.