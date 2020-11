I Austrija sutra dodatno 'zaključava' zemlju

U Austriji je uzbuna. To i nije neočekivano, s obzirom da je posljednjih dana zabilježen dramatičan rast broja novozaraženih koronavirusom, kao i pacijenata na bolničkom liječenju i u intenzivnoj njezi. Bolnički kapaciteti su u opasnosti da počnu „pucati“ po šavovima i da dođe do kolapsa.

Stručnjaci tvrde da je 5 do 12 za potpuno „zaključavanje“ Austrije, slično prvom lockdownu u ožujku ove godine, ako se barem malo želi izravnati sve strmija eksponencijalna krivulja, koja ide u eksplozivnom smjeru. Jučer je Austrija imala preko 9.200 novozaraženih, a danas ih je u samo proteklih 24 sata još dodatnih 9.586. Četiri pokrajine, svaka od njih, ima preko 1.000 novozaraženih u jednome danu, a u dvije od njih ih je gotovo 2.000.

Najviše novozaraženih ima Beč, njih 1.902. Slijede Gornja Austrija (1.891), Donja Austrija (1.123), Koruška (1.006), Vorarlberg (975), Štajerska (944), Salzburg (837), Tirol (724) i Gradišće (184). Trenutačno je u bolnicama 3.901 osoba što je 90 više nego jučer, od čega 567 u intenzivnoj njezi (+21). Od jučer na danas umrle su 53 osobe i sada Austrija bilježi od početka pandemije do danas već 1.661 smrtni slučaj, od ukupno do sada 191.325 Covid-19 oboljelih.

Austrijska vlada već jučer i danas na kriznom sastanku zajedno s timom stručnjaka dogovara daljnje, još strože mjere i dodatno „zaključavanje“ Austrije, koje bi trebale stupiti na snagu u utorak 17. listopada u 0 sati i navodno trajati tri tjedna odnosno do 8. prosinca. Da li će to doista tako biti i koje će nove mjere i ograničenja biti donesena, sutra će poslijepodne objaviti kancelar Sebastian Kurz zajedno s potkancelarom Wernerom Koglerom, ministrom zdravlja Rudolfom Anschoberom i ministrom unutarnjih poslova Karlom Nehammerom.

Kako domaći mediji već danas izvještavaju pozivajući se na neslužbene izvore, nove Vladine mjere navodno predviđaju zatvaranje svih trgovina osim prehrambenih. Neki mediji to opovrgavaju i pozivaju se na gospodarske stručnjake koji traže da trgovine ostanu otvorene jer će u protivnom doći do „sloma“ gospodarstva“. Vlada je za zatvaranje jer je utvrđeno da se građani ne pridržavaju mjere smanjenja socijalnih kontakata i masovno odlaze u trgovačke centre gdje su nastale gužve, s obzirom da su restorani, kafići i drugi ugostiteljski objekti od prošlog utorka i stupanja na snagu 2. djelomičnog lockdowna zatvoreni.

Iako se proteklih dana vodila burna rasprava između kancelara Kurza i ministra obrazovanja Heinza Faßmanna te ministra zdravlja Rudolfa Anschobera iz stranke Zelenih, inače koalicijskog partnera Kurzovih „narodnjaka“ o potpunom zatvaranju škola, još uvijek se pregovara varijanta da samo niži razredi Osnovne škole i dječji vrtići ostanu otvoreni, a viši razredi odnosno srednjoškolci i studenti prijeđu na učenje na daljinu.

Kancelar Kurz je za potpuno zatvaranje škola, a stručno Povjerenstvo za korona-semafor protiv je toga i smatra da je dovoljno da se za učenike uvede obvezno nošenje maski za vrijeme nastave što do sada nije bio slučaj, nego samo izvan razreda. Kao mogući kompromis navodi se da će se roditeljima prepustiti odluka da li žele djecu slati u školu ili će se izjasniti za učenje od kuće. Što se tiče uslužnih djelatnosti one će po uzoru na prvi lockdown najvjerojatnije morati zatvoriti vrata. I to svugdje gdje se radi o bliskom kontaktu s klijentima kao što je to u kozmetičkim salonima, salonima za masažu, kod pedikera i sl.

O frizerskim salonima još se pregovara i odluka će biti donesena do sutra. Ono o čemu se još ništa ne zna to je da li će policijski sat od 20 sati navečer do 6 sati ujutro koji je sada na snazi i produžen je 12. studenoga za još 10 dana, biti dodatno pooštren. Ono što je procurilo u javnost je navodno daljnje ograničavanje kontakata, te će umjesto sada dozvoljeno održavanje kontakta s jednim domaćinstvom biti dozvoljen kontakt isključivo s jednom osobom.

Pojedinosti novih mjera predmet su kriznog sastanka danas i sutra prijepodne. Mediji navode da će uz Kurza i gore navedene predstavnike Vlade, na Pressici u subotu govoriti i ministar financija Gernot Blümel o mjerama daljnje financijske pomoći gospodarstvenicima, te ministar obrazovanja Heinz Faßmann o mjerama za škole, kao i ministrica rada Christine Aschbacher o okvirnim uvjetima za rad od kuće. Iz svega navedenog Austrija je zbog trenutačnog alarmantnog rasta broja novozaraženih koronavirusom te umrlih kao i sve opasnijeg opterećenja intenzivnih bolničkih kapaciteta pred 2. potpunim „zatvaranjem“ i kriznim modusom.