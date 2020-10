U Austriji 1.524 novozaraženih i još 10 umrlih, Kurz uvjeren da ćemo do ljeta imati cjepivo

U Austriji je u utorak prijepodne zabilježeno 1.524 nova slučajeva zaraze novim koronavirusom u protekla 24 sata, što je za 400 više nego dan prije. Na vrhu ljestvice austrijskih saveznih pokrajina s najvišim brojem novozaraženih s ponedjeljka na utorak je Beč s 333 nova Covid-19 slučaja zaraze.

Slijede Tirol (292), Gornja Austrija (243),Štajerska (158), Vorarlberg (155), Donja Austrija (139), Salzburg (131), Gradišće (39) i Koruška (34). Prema podacima Ministarstva zdravlja u utorak je Austrija imala 15.471 slučaj trenutačno aktivno bolesnih osoba. Na bolničkom liječenju je njih 889, što je za 90 više nego u ponedjeljak odnosno porast od 11,3 posto u jednom danu. Broj pacijenata u intenzivnoj njezi u proteklih 24 sata ostao je isti i iznosio je 145.

Uz sve veći broj zaraženih koji moraju na bolničko liječenje, primjetno je da iz dana u dan od posljedica koronavirusa umire desetak i više ljudi. Jučer 11, danas 10, pa ukupan broj preminulih osoba od početka pandemije do danas u Austriji iznosi 914. U više od sedam mjeseci žestoke borbe s koronavirusom u ovoj alpskoj zemlji do sada je zabilježeno ukupno 67.792 oboljelih, 51.407 oporavljenih i 1.972.047 testiranih osoba.

Austrijanci su već pomalo umorni od borbe protiv koronavirusa i sve strožih i strožih mjera s ciljem zaustavljanja eksponencijalne putanje broja novozaraženih. U petak u Austriji na snagu stupaju nova ograničenja i novi izazovi. Ne samo za austrijske građane nego i austrijsku vladu. Savezni kancelar Sebastian Kurz apelirao je na Austrijance da se pridržavaju novih mjera kako bi se izbjeglo ponovno „zatvaranje“ Austrije.

Bodri ih i stalno ohrabruje, pokušavajući im prenijeti dio svog optimizma da je „vrlo vjerojatno da ćemo do ljeta imati cjepivo“. „Ostajem kod te procjene: Do sljedećeg ljeta trebali bi se moći vratiti u normalno stanje“ rekao je Kurz za austrijsku televiziju ORF dodavši: „Ali do tada su pred nama još jako, jako teška jesen i zima“.

Austrijski kancelar u razgovoru za ORF nije eksplicitno isključio uvođenje drugog lockdowna. „Ako je ikako moguće to želimo u Austriji izbjeći“, poručio je austrijskim građanima apelirajući da svatko ponaosob dade tome svoj doprinos.

