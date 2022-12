U 2. mirovinskom stupu ostaju samo oni koji vape za kešom

Čak 86% korisnika obvezne mirovine HRMOD-a izabralo je u prethodna tri mjeseca djelomičnu jednokratnu isplatu onih 15% štednje koje, ostanu li u 2. mirovinskom stupu, mogu dobiti na ruke. Lani je to učinilo 83% članova. U drugom mirovinskom osiguravajućem društvu, Raiffeisen MOD-u, dosad je to učinilo 81% članova, u 2022. dosad 75% korisnika. S obzirom na to da se ta isplata može ugovoriti samo ako je osnovna starosna, odnosno prijevremena starosna mirovina iz 1. stupa veća 15% od najniže mirovine, postoci traženja jednokratne isplate jasno potvrđuju tezu da u 2. stupu ostaju samo oni koji vape za kešom, pa čak i kad im se to ne isplati jer bi veću mirovinu primili u 1. stupu, i šačica onih kojima se isplati jer su imali goleme plaće i visoka izdvajanja štednje u 2. stup.