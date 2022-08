Tvrdio da im pomaže izvući sina iz zatvora, i prevario ih za 400.000 kuna

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je podiglo optužnicu protiv 73-godišnjaka zbog kaznenog djela prijevare roditelja čiji je sin zaglibio u zatvoru.

Od 9. ožujka 2019. do ožujka 2020. godine na području Primorsko-goranske županije, u cilju da se nepripadno materijalno okoristi u većem iznosu, iskoristio je saznanje da se sin oštećenika nalazi u zatvoru u jednoj azijskoj državi, pa ih je uvjerio da može pomoći u postupku njegova izručenja, no za to je, slagao je, potreban novac kako bi angažirao odvjetnika.

U nekoliko navrata tražio je sve više novca za plaćanje troškova zastupanja oštećenikova sina, pa mu je, ne sumnjajući u istinitost njegovih navoda, potpisala punomoć za zastupanje po odvjetniku kao i punomoć kojom ga je ovlastila za raspolaganje novcem na bankovnom računu. Ujedno je, po okrivljenikovu nalogu, za zastupanje u postupku uplaćivala novac na račune više inozemnih pravnih osoba.

Okrivljenik je, tereti ga se, uplatama oštećenika i prijenosom novca s njihovog bankovnog računa, oštetio ih za iznos od oko 39.000 eura i 15.700 američkih dolara, iako je znao da je njihov sin u međuvremenu napustio tu azijsku zemlju, priopćio je DORH.

