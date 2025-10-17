Naši Portali
NOVO RUHO

Tvornica olovaka Zagreb dobila novu namjenu

17.10.2025.
u 20:08

Iz tvrtke The Office Company navode kako je brend Desk&Co nastao zbog sve veće potražnje za fleksibilnim uredskim rješenjima

Tvornica olovaka Zagreb ima novu funkciju. Naime, u njezinim kompleksima otvoren je poslovni prostor naziva Desk&Co TOZ. To je prvi takav prostor otvoren pod novim brendom Desk&Co, iza kojeg stoji The Office Company u suradnji s Adria Commodities, koji su vlasnici kompleksa. Novi prostori smješteni su u novouređenoj upravnoj zgradi tvornice, u zapadnom dijelu Zagreba, a „donose suvremeni koncept fleksibilnog zakupa poslovnih prostora, dizajniran prema najvišim standardima“, piše u priopćenju kompanije.

Iz tvrtke The Office Company navode kako je brend Desk&Co nastao zbog sve veće potražnje za fleksibilnim uredskim rješenjima koji omogućuju tvrtkama da se brzo prilagode tržišnim promjenama. U priopćenju stoji kako „novi prostori nude 55 potpuno novih opremljenih ureda različitih veličina, business club, zajedničke zone za rad i odmor, spremište za bicikle, tuševe, recepciju s administrativnim uslugama, kao i privatno parkiralište i optičku mrežu – sve uključeno u cijenu najma“.

Pošto se trend decentralizacije rada sve više širi, veliki broj lokalnih i međunarodnih kompanije odlučuje se za fleksibilne oblike zakupa. Većinski vlasnik tvrtke The Office Company Leonardo Zovko istaknuo je kako je stara upravna zgrada TOZ-a bila idealna za stvaranje i najam uredskih prostora. „Naš cilj je omogućiti tvrtkama da se fokusiraju na ono što rade najbolje – svoje poslovanje – dok mi brinemo o svemu ostalom. Desk&Co je više od prostora, to je cjelovito iskustvo suvremenog rada koje spaja dizajn, funkcionalnost i fleksibilnost. Ponosni smo što je upravo TOZ postao prva lokacija našeg brenda i vjerujemo da će postati primjer novog standarda uredskog zakupa u Zagrebu“, dodao je Zovko.

Ključne riječi
poslovne zgrade najam poslovnih prostora

