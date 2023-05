'Tursko društvo izabrat će islamizaciju ili sekularizaciju, a odabir će biti važan za cijeli svijet'

Rezultati izbora u Turskoj čekali su se mnogo dulje od očekivanog. "Nisam vjerovao da ćemo zaista rezultate izbora čekati sve do danas ujutro jer su birališta zatvorena u 16 sati po lokalnom vremenu, ali prebrojavanje glasova trajalo je i trajalo. U povijesti Turske to je prvi put da se ide u drugi krug . Svi su znali da će biti neizvjesni izbori, ali nisam očekivao da će se toliko dugo čekati rezultati. Čekali su se rezultati iz inozemstva koji su trebali donijeti prevagu na Erdoganovu stranu, ali to se nije dogodilo. I to je veliko iznenađenje, što ni u inozemstvu nisu glasali za Erdogana. Očekujemo da će i drugi krug biti neizvjestan", kaže Haidar Diab.

Objašnjava kako je do ovakvog tijesnog rezultata zapravo došlo jer se opozicija ponašala preopušteno u kampanji, jer su unaprijed vjerovali da će dobiti izbore. "Ja sam uvijek rekao da treba biti oprezan jer je Erdogan zaista moćan i jak, i 20 godina je na vlasti s izrazito discipliniranim biračima. Prema mojemu mišljenju, rezultati drugog kruga najviše ovise o tome kako će se ponašati opozicija. Oni su u zadnjih tjedan dana napravili nekoliko kardinalnih pogrešaka koje su im se razbile o glavu. Kilicdaroglu se ponašao bahato i arogantno, misleći da će sigurno pobijediti. Rekao je prije nekoliko dana da će Rusiji nametnuti sankcije, što je bila velika pogreška jer golemi je ruski kapital u Turskoj, a zbog njega je znatno smanjena i inflacija. Riječ je o milijardama."

"Osim toga, Kilicdaroglu je rekao i kako će oko tri milijuna Sirijaca vratiti kući, što je također bila velika pogreška, jer je u Turskoj jako mnogo državljana iz Sirije s pravom glasa", objašnjava Haidar Diab te dodaje kako će prema njegovu mišljenju ishod drugog kruga uvelike ovisiti baš o tome kako će se opozicija postaviti. "Vjerujem da se opozicija opametila i da će biti još organiziranija i žešća. Drugi krug će biti izuzetno težak za oba kandidata iako je činjenica da je Erdogan ipak u maloj prednosti."

"Budućnost Turske jest ili ići u islamizaciju ili u sekularizaciju. Znamo da je Erdogan pripadnik Muslimanskog bratstva i teži da Turska bude na čelu muslimana, a on sam da dođe na čelo te organizacije. To ne treba nimalo zanemariti jer on ima njihovu veliku podršku. Turska je stvarno pred velikom prekretnicom. Nakon ovih izbora ili će ići u potpunu islamizaciju koja će biti jako radikalna ili prema sekularizmu i novom prosperitetu. Na turskom je društvu u kojem će smjeru ići , a to neće biti važno samo za Tursku nego i za cijeli svijet", zaključuje.

Video: Pred Turskom drugi krug izbora