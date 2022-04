Turski filantrop i Erdoganov protivnik osuđen na doživotni zatvor

Turski filantrop Osman Kavala osuđen je u ponedjeljak u Istanbulu na doživotni zatvor bez mogućnosti smanjenja kazne, pod optužbom za pokušaj rušenja vlade, izvijestio je novinar agencije France Pressea.

Osman Kavala, koji je od početka nijekao optužbe iznesene protiv njega, proveo je četiri i po godine u zatvoru visoke sigurnosti Silivri blizu Istanbula. Sedam suoptuženika kojima se sudilo u isto vrijeme kad i 64-godišnjem nakladniku i milijarderu, osuđeni su na 18 godina zatvora pod optužbom za pomaganje u rušenju vlade. Kavala, istaknuti predstavnik turskog civilnog društva, optužen je da je htio svrgnuti vladu Recepa Tayyipa Erdogana financirajući protuvladine prosvjede poznate kao "pokret u Geziju" 2013. i državnim udarom u srpnju 2016. koji nije uspio.

Foto: DILARA SENKAYA/REUTERS Supporters of Gezi movement stand with signs in front of the Justice Palace, the Caglayan Courthouse, as a Turkish court holds a hearing of philanthropist Osman Kavala and 15 others over their role in nationwide protests in 2013, in Istanbul, Turkey April 25, 2022. The placards read: "Gezi continues in protests" and "We are for Gezi and you are on your way out". REUTERS/Dilara Senkaya Photo: DILARA SENKAYA/REUTERS

Trojica odvjetnika Osmana Kavale istaknula su u ponedjeljak u svojoj obrani nedostatak dokaza i političku motiviranost sudskog postupka koji se otegnuo. Kavala neće imati mogućnost smanjenja kazne, dodaju sudci. Oslobođen je optužbe za špijunažu. Osman Kavala je od početka nijekao sve optužbe.

- Teorije urote koje su se iznosile iz političkih i ideoloških razloga, onemogućile su objektivnu ocjenu događaja i odvojile ih od stvarnosti - rekao je Kavala prije nego su se sudci povukli na vijećanje. Kavala je osudio utjecaj predsjednika Erdogana na sudski postupak.

Foto: DILARA SENKAYA/REUTERS Lawyers, opposition lawmakers and supporters gather in front of the Justice Palace, the Caglayan Courthouse, as a Turkish court holds a hearing of philanthropist Osman Kavala and 15 others over their role in nationwide protests in 2013, in Istanbul, Turkey April 25, 2022. The banner reads: "Gezi is hope. Hope cannot be judged" REUTERS/Dilara Senkaya Photo: DILARA SENKAYA/REUTERS

Aktivisti za ljudska prava očekivali su oslobađajuću presudu koja bi poslala pozitivnu poruku sada kada Turska pokušava posredovati u pregovorima Ukrajine i Rusije. Osmana Kavalu, koji je rođen u Parizu, njegovi su kritičari prozvali "crveni milijarder". Uhićen je u listopadu 2017. Slučaj je jesenas potaknuo diplomatsku krizu pošto je Ankara zaprijetila izgonom desetka zapadnih veleposlanika, pa i američkog, koji su tražili njegovo oslobađanje. U veljači je Europski sud za ljudska prava (ECHR) pokrenuo protiv Turske postupak zbog kršenja prava.