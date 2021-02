Trumpovi Proud Boys proglašeni teroristima, u društvu su s ISIL-om

Kanada je ekstremnu desničarsku skupinu Proud Boys, poznatu po srčanoj potpori Donaldu Trumpu i ključnoj ulozi u napadu na američki Kongres 6. siječnja, proglasila terorističkom organizacijom. Proud Boys su u Kanadi okarakterizirani kao ozbiljna i rastuća prijetnja i uvršteni su na popis terorističkih organizacija s ISIL-om i Al-Qai’dom, što je u skladu s rastućom zabrinutošću zbog porasta broja bijelih supremacističkih skupina u Kanadi. U SAD-u ih je oko 5000 Kanadski ministar javne sigurnosti Bill Blair rekao je da je na tu odluku presudno utjecala upravo uloga “Ponosnih momaka” u napadu na američki Kongres, navodeći da cilj djelovanja te skupine i njezino veličanje nasilja dovoljno govore sami za sebe.

– Kanada neće tolerirati ideološko, vjersko ili politički motivirano nasilje – poručio je Blair opisujući Proud Boyse kao “neofašističku organizaciju koja se bavi političkim nasiljem” i čiji se članovi zauzimaju za “mizoginu, islamofobnu, antisemitsku, antimigrantsku i bijelu supremacističku ideologiju”.

Među ostalim, bilo kojoj osobi koja pripada toj skupini može sada biti zabranjen ulazak u Kanadu. Čelnik Proud Boysa Enrique Tarrio nazvao je zabranu “glupošću”, uvjeravajući da za to nije bilo nikakva razloga i da je riječ o flagrantnom kršenju slobode izražavanja.

Proud Boys members Enrique Tarrio and Joe Biggs march during a December 12, 2020 protest in Washington, D.C. Tarrio was later arrested for acts committed at the protest and Biggs was later arrested for his involvement in the storming of the U.S. Capitol building in Washington. D.C., U.S. Picture taken December 12, 2020.

Procjenjuje se da kanadska podružnica Proud Boysa ima između 1000 i 1500 članova, dok je točan broj članova te skupine u SAD-u nepoznat, ali procjenjuje se da ih ima oko pet tisuća. Proud Boyse osnovao je 2016. Kanađanin Gavin McInnes, suosnivač časopisa Vice, opisujući skupinu kao nekorektan muški klub “zapadnih šovinista”.

Riječ je o ekstremnim desničarima i bijelim supremacistima koji su poznati po nasilju i sukobima s neistomišljenicima. Njezini članovi obožavaju oružje i često se povezuju s drugim radikalnim desničarskim skupinama, a skupina otvoreno propagira govor mržnje, osobito prema muslimanima i ženama. Skupinom dominiraju bijelci, iako Tarrio, koji je kubanskih korijena i tamne boje kože, uvjerava da skupina ima propise koji zabranjuju rasizam. AfD pod prismotrom Facebook i Instagram zabranili su skupinu još u listopadu 2018. nakon kršenja pravila o neširenju govora mržnje na tim platformama, a FBI ih je klasificirao kao ekstremističku organizaciju, ali Proud Boys u SAD-u nikad nisu bili zabranjeni.

Skupina je izbila u prvi plan zahvaljujući jednoj predizbornoj debati Trumpa i njegova tadašnjeg demokratskog protukandidata Bidena, kada je Trump izbjegao osuditi Proud Boyse zbog njihova nasilja. Štoviše, Trump je tada pozvao pripadnike te skupine “da se povuku i budu spremni”, što su oni, zadovoljni činjenicom da ih se Trump nije odrekao, odmah pretvorili u svoj slogan: “Stand Back and Stand By”. Međutim, nakon napada na Capitol, u kojem je ubijeno pet osoba, pripadnici Proud Boysa nisu skrivali razočaranje Trumpom nazivajući ga slabićem jer je i on naposljetku osudio nasilje u Kongresu i nije iskoristio predsjedničke ovlasti da ih pomiluje prije odlaska iz Bijele kuće.

Stavljanje Proud Boysa na popis terorističkih organizacija u Kanadi rezultat je sve raširenijeg shvaćanja na Zapadu da su ekstremne desničarske organizacije trenutačno najveća prijetnja javnom miru i sigurnosti. Zbog toga je i desničarsko-populistička Alternativa za Njemačku već neko vrijeme pod prismotrom njemačke Službe za zaštitu ustavnog poretka, koja ispituje koliko je ta stranka opasna za njemačku demokraciju, a zbog toga se sada postavlja pitanje hoće li se nakon poteza Kanade i Bidenova administracija odlučiti na sličan korak.